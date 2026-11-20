Kredi kartı ve bireysel kredi borçlarındaki hızlı artışın ardından ekonomi yönetimi yeni bir yapılandırma düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için 48 ila 60 ay vade ve daha düşük faiz seçeneklerini değerlendirdiği belirtiliyor.

VATANDAŞIN BANKALARA BORCU 7 TRİLYON LİRAYI AŞTI

BDDK'nın haftalık verilerine göre bireysel kredi kartı borçları 3 trilyon 537 milyar 672 milyon liraya, kredi kartları ve tüketici kredilerinin toplam borç bakiyesi ise 7 trilyon 131 milyar 149 milyon liraya ulaştı. Yalnızca bir haftada kredi kartı borçlarında 70 milyar 678 milyon liralık, toplam borçta ise 105 milyar 613 milyon liralık artış yaşandı.

YASAL TAKİBE DÜŞENLERİN SAYISI ARTIYOR

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre Eylül 2026'da kredi kartı borçları nedeniyle 190 bin 399, bireysel kredi borçları nedeniyle ise 153 bin 292 kişi yasal takibe alındı. Her iki grupta da geçen yılın aynı dönemine göre artış yaşanırken bankacılık sektöründeki takipteki alacakların büyüklüğü 1 trilyon lirayı aştı.

EKONOMİ YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Artan borç yükü, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesinin gündemine taşındı. Toplantıda bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi. Muhalefet partileri de TBMM'ye sundukları tekliflerde icra takibindeki borçların faiz ve ek masraflardan arındırılarak anapara üzerinden taksitlendirilmesini önerdi.

48 İLA 60 AY VADE SEÇENEĞİ MASADA

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün haberine göre BDDK, ödenmemiş kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının daha uzun vadelerle yapılandırılması üzerinde çalışıyor. Değerlendirilen seçenekler arasında borçların 48 ila 60 aya yayılarak taksitlendirilmesi bulunuyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda vatandaşların aylık ödeme yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

YAPILANDIRMA FAİZİ DÜŞÜRÜLEBİLİR

Yılın başında uygulanan önceki yapılandırmada faiz oranı yüzde 3,11, azami vade ise 48 ay olarak belirlenmişti. Yeni hazırlıkta daha düşük faiz oranı ve 60 aya kadar uzatılabilecek vade seçenekleri değerlendiriliyor.