13 yıllık bekleyişin ardından perşembe günü satışa çıkan Grand Theft Auto 6 (GTA 6), tahminlere göre tarihin en büyük eğlence lansmanı oldu. BBC'nin haberine göre analiz platformu Sensor Tower, oyunun perşembe itibarıyla 24,5 milyondan fazla kopya sattığını ve yaklaşık 2,36 milyar dolar (1,8 milyar sterlin) gelir elde ettiğini açıkladı.

YILIN GİŞE REKORTMENİ FİLME YAKLAŞTI

Kıyaslamak gerekirse, bu yılın en çok hasılat yapan filmi Spider-Man: Brand New Day sinemalardaki tüm gösterim süresi boyunca 2,5 milyar dolar kazandı.

Oyunun yapımcısı Rockstar ve çatı şirketi Take-Two satış rakamlarını paylaşmadı; ancak talebin "benzeri görülmemiş" olduğunu söyledi. Sensor Tower, satışların yaklaşık dörtte üçünün PlayStation 5, kalanının Xbox için yapıldığını belirtti. Şirket, GTA 6'nın oyuncuların diğer tek kişilik oyunlara ayırdığı süreyi yüzde 10 azaltacağını da tahmin ediyor.

GELİRİN 3 MİLYAR DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR

Oyun pazarı araştırma şirketi Niko Partners, GTA 6'nın bu yıl dünya genelinde 3 milyar doların üzerinde satış yapmasını bekliyor. Bu rakam oyunu tarihin en çok hasılat yapan eğlence yapımları arasına sokacak; ancak enflasyona göre düzeltildiğinde yaklaşık 4,5 milyar dolar kazanan 1939 yapımı Rüzgar Gibi Geçti'yi yakalamak için hâlâ yol var.

Geliştirme maliyetinin 1 milyar doları aştığı tahmin edilen GTA 6, bu yönüyle de tarihin en pahalı video oyunu sayılıyor. Oyunda, Florida'dan esinlenen hayali Leonida eyaletinde küçük çaplı suçlar işleyen Lucia ve partneri Jason'ın hikâyesi anlatılıyor.

212 GB'LIK DOSYA İNTERNET REKORU KIRDI

Oyunun farklı saat dilimlerinde gece yarısı yayınlanması, pek çok oyuncunun sabaha kadar uyumamasına, bazılarının da ertesi gün izin almasına yol açtı. İngiltere'de oyunun 212 GB'lık dosyasını konsollarına indirmek için yarışan oyuncular, Virgin Media O2'nin akşam saatleri trafik rekorunu kırdı.

Rockstar, oyunun bilgisayar (PC) sürümünün ve çok oyunculu modunun ne zaman çıkacağını henüz açıklamadı. Oyun, şiddet içeriği nedeniyle Japonya'da sansürlendi; önceki GTA oyunları gibi Çin anakarasında da satış onayı almadı.

Kaynak: BBC