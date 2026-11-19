Galatasaray'ın 40 milyon dolarlık borcunun vadesinin gelmesiyle kulüp yönetiminin ödeme koşullarını değiştirmek için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Başkan Dursun Özbek, fon soruşturması kapsamında yönetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen iki finans kuruluşuyla ilgili borcun ertelenmesini sağlamak amacıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

ÖNCE FİNANS KURULUŞLARININ YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray'ın Destek Finans Faktoring ve Destek Yatırım Bankasından sağladığı belirtilen 40 milyon dolarlık finansmanın geri ödeme sürecinde ilk görüşme, finans kuruluşlarının yöneticileriyle yapıldı. Dursun Özbek'in borcun ödeme koşullarının yeniden düzenlenmesini talep ettiği ancak yöneticilerin mevcut şartlarda herhangi bir değişiklik yapılamayacağını bildirdiği öne sürüldü. Bu görüşmeden sonuç alamayan Özbek'in, finans kuruluşlarının yönetimini devralan TMSF ile doğrudan temasa geçtiği belirtildi.

TMSF BORCUN ERTELENMESİNİ KABUL ETMEDİ

Odatv'nin aktardığı bilgilere göre Dursun Özbek, TMSF yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde 40 milyon dolarlık borcun ödeme takvimine ilişkin çözüm aradı. Ancak TMSF'nin de erteleme talebine olumlu yanıt vermediği, yetkililerin mevcut koşullarda yapılabilecek bir işlem bulunmadığını ilettiği iddia edildi. Borcun nasıl ödeneceğine ilişkin Galatasaray yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. TMSF de görüşmelerin içeriği ve erteleme talebi konusunda kamuoyuna açıklamada bulunmadı.

YÜZDE 15 FAİZ VE İKİ YÖNETİCİDEN TEMİNAT İDDİASI

Galatasaray'a sağlanan finansmanın koşullarına ilişkin de dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. Habere göre dolar cinsinden finansman işlemlerinde yüzde 6 ila 7 seviyesinde faiz uyguladığı belirtilen Destek Finans Faktoring, sarı-kırmızılı kulübe kullandırılan 40 milyon dolarlık finansman için yüzde 15 faiz belirledi. Ayrıca finansman karşılığında yalnızca kulübün taahhütleriyle yetinilmediği, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş'ten de teminat alındığı ileri sürüldü. Söz konusu faiz oranı ve yöneticilerden alındığı belirtilen teminatların kapsamı hakkında resmi bir doğrulama bulunmuyor.

İKİ FİNANS KURULUŞUNUN YÖNETİMİ FON SORUŞTURMASINDA TMSF'YE DEVREDİLMİŞTİ

Galatasaray'ın borçlandığı belirtilen Destek Finans Faktoring ve Destek Yatırım Bankasının yönetimleri, fon soruşturması kapsamında alınan kararların ardından ekim ayında TMSF'ye geçmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 30 Eylül 2026 tarihli kararıyla Destek Yatırım Bankasında, Destek Finans Faktoring'e ait yüzde 99,99 oranındaki payların temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda 1 Ekim'de bankanın yönetimi değiştirilmişti. Ardından 7 Ekim'de verilen mahkeme kararıyla TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atanmıştı. Destek Finans Faktoring'in yüzde 73,81 hissesini elinde bulunduran Destek Holding'in yüzde 99,99 hissesinin Altunç Kumova'ya ait olduğu da Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlerde yer almıştı.

Böylece Galatasaray'ın finansman sağladığı belirtilen her iki kuruluşun yönetimi de TMSF kontrolüne geçmişti. Kulübün 40 milyon dolarlık borcunun ödeme sürecine ilişkin görüşmelerin bu yönetim değişikliklerinin ardından gerçekleştiği öne sürüldü.