Rusya Devlet Başkanı Putin'den üçlü zirvenin ardından dünya siyasetine ilişkin mesajlar geldi. Rus lider, Yalta Konferansı benzetmesinden Ukrayna savaşına, Trump ile ilişkilerden Avrupa'nın müzakerelerdeki rolüne kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"YALTA'NIN NESİ KÖTÜYDÜ?"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ve Şi Cinping ile gerçekleştirdiği belirtilen görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zirveyi diplomasi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiren Putin, liderlerin bazı konularda ortak anlayışa ulaştığını savundu. Görüşmenin 1945 yılında düzenlenen Yalta Konferansı'na benzetilmesine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "Yalta'nın nesi kötüydü? Neyin bu kadar kötü olduğunu düşünüyorsunuz?"

Yalta Konferansı'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan uluslararası düzen açısından önemini vurgulayan Putin, şu ifadeyi kullandı: "Yeni Nazizm'e karşı kazanılan zaferin de kayıt altına alınmasını doğru bulurum." Putin, üç liderin dünyayı kendi aralarında bölüşmek amacıyla buluştuğu yönündeki yorumları reddetti. Yalta'da dünyanın paylaşılmadığını, savaş sonrasında ortaya çıkan durumun kabul edildiğini savundu. Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olarak da şu mesajı verdi: "Sahadaki gerçeklerin kabul edilmesi gerekecek"

TRUMP İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda samimi olduğuna inandığını söyleyen Putin, Washington ile ilişkilerin yeniden geliştirilebileceğini ifade etti. Rus lider, Trump yönetiminin Moskova'ya yönelik yaklaşımının kendisinde iyimserlik oluşturduğunu belirtti. Buna karşılık Ukrayna yönetimi ile Avrupa ülkelerinin savaşı sona erdirecek tavizlere henüz hazır olmadığını ileri sürdü. Putin, üçlü görüşmenin açık ve verimli geçtiğini savunurken liderlerin düzenli olarak aynı formatta buluşması konusunda herhangi bir anlaşma yapılmadığını da açıkladı.

"YANITIMIZ ÇOK DAHA ACI VERİCİ OLACAK"

Putin'in açıklamalarındaki en sert mesajlardan biri Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırılarla ilgili oldu. Rus lider, Rus kontrolündeki bazı bölgelerde ateşkes ihtimalinin ele alındığını ancak Kırım Köprüsü'ne yönelik tekrarlanan saldırıların ardından bu konuda müzakereleri sürdürmeyeceklerini söyledi. Köprünün askeri malzeme veya petrol taşımacılığında kullanılmadığını, tamamen sivil amaçlara hizmet ettiğini öne süren Putin, saldırılara karşılık vereceklerini belirtti. Rusya Devlet Başkanı, "Yanıtımız çok daha acı verici olacak." sözleriyle yeni bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.

AVRUPALI LİDERLERE MOSKOVA DAVETİ

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde Avrupa'nın da bulunması gerektiğini belirten Putin, diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupa başkentlerine davet gönderdiklerini açıkladı. ABD yönetiminin de Avrupalı temsilcilerin sürece katılmasını istediğini söyleyen Putin, Ukrayna meselesinin Avrupa'nın güvenliğini doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı. Rus lider, Avrupalı temsilcilerin Moskova'ya gelerek müzakere konusundaki tutumlarını açıklamalarını istedi. Putin'e göre Avrupa'nın masaya hangi önerileri getireceğinin anlaşılması, görüşmelerin ilerlemesi açısından önem taşıyor.

BM REFORMU VE NÜKLEER SİLAHLAR DA MASADAYDI

Putin, üçlü zirvede yalnızca Ukrayna savaşının değil, Birleşmiş Milletler reformu ve uluslararası güvenlik konularının da ele alındığını söyledi. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması başlıklarına değinen Rus lider, Rusya'nın bu alanda önemli bir konumda bulunduğunu savundu. Zirvenin yeni bir dünya düzeninin başlangıcı olarak yorumlanmasına karşı çıkan Putin, liderler arasındaki temasların sürdürülmesinin önemine işaret etti.

YALTA KONFERANSI NEDİR?

Yalta Konferansı, 4-11 Şubat 1945 tarihleri arasında, İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde, Sovyetler Birliği'ne bağlı Kırım Yarımadası'ndaki Yalta kentinde düzenlenen tarihi bir toplantıdır. Konferansa ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin katıldı. Üç lider, Nazi Almanyası'nın yenilgisinin ardından Avrupa'nın siyasi geleceğini, Almanya'nın işgal bölgelerine ayrılmasını, Polonya'nın durumunu ve savaş sonrası kurulacak uluslararası düzeni görüştü. Birleşmiş Milletlerin kuruluş sürecine de yön veren konferans, İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyanın siyasi haritasının şekillenmesinde önemli rol oynadı. Ancak alınan kararlar ve Doğu Avrupa'nın geleceği üzerindeki anlaşmazlıklar, ilerleyen yıllarda ABD ile Sovyetler Birliği arasında başlayan Soğuk Savaş'ın temel tartışma konularından biri oldu.