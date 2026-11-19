ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin'deki tarihi üçlü zirvesinde liderlerin kıyafet tercihleri de dikkat çekti. Putin ve Şi Cinping'in kırmızı kravat takmasına karşılık Trump'ın mavi kravat tercih etmesi, üç liderin yan yana verdiği fotoğraflarda öne çıktı. Nükleer silahlar, Ukrayna savaşı ve küresel güvenlik gibi kritik konuların ele alındığı buluşmada, iki liderin aynı rengi seçmesi ve Trump'ın farklı tercihi gözlerden kaçmadı.

ÜÇ LİDER AYNI MASADA, İKİ FARKLI RENK

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında bir araya gelen Trump, Putin ve Şi Cinping, 19 Kasım'da Kylin Villa'da tarihi üçlü görüşmelerini gerçekleştirdi. Liderler koyu renk takım elbiselerle toplantıya katılırken kravat renklerinde dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. Rusya Devlet Başkanı Putin bordo tonlarında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping kırmızı kravat taktı. ABD Başkanı Trump ise diğer iki liderden farklı olarak parlak mavi kravat tercih etti.

TRUMP'IN MAVİ KRAVATI DİKKAT ÇEKTİ

Daha önceki resmi temaslarında kırmızı kravatla da görüntülenen Trump'ın bu kez mavi rengi seçmesi, zirve fotoğraflarında belirgin bir görsel farklılık oluşturdu. Putin ve Şi'nin birbirine yakın renk tonlarını tercih etmesi de üç liderin yan yana bulunduğu karelerde dikkat çekti. Ancak kravat tercihlerinin önceden koordine edildiğine veya diplomatik bir mesaj taşımak amacıyla belirlendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ZİRVE FOTOĞRAFINDA BİR BAŞKA RENK DETAYI DAHA VARDI

APEC Zirvesi'nin resmi aile fotoğrafında liderlere kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı renkte geleneksel Çin tarzı atkı sunuldu. Şi Cinping kırmızıyı tercih ederken Trump ve Putin mavi atkı taktı. Böylece üç liderin kravat tercihlerindeki renk dağılımı, resmi fotoğrafta kullanılan atkılarda farklılaştı.

South China Morning Post'un haberine göre atkılar, ev sahibi Çin'in kültürel mirasını yansıtmak amacıyla hazırlandı. Tasarımlarda APEC'in 21 üye ekonomisini temsil eden motiflere yer verildi.

TARİHİ BULUŞMADA GÖZLER NÜKLEER SİLAHLAR VE UKRAYNA'DAYDI

Kravat renkleri fotoğraflarda dikkat çekerken üç liderin asıl gündeminde uluslararası güvenlik bulunuyordu. Görüşmede nükleer silahların kontrolü, Ukrayna'daki savaş ve büyük güçler arasındaki ilişkiler öne çıktı. Trump, Putin ve Şi'nin ilk kez bu formatta buluşması uluslararası basında da geniş yer buldu.