Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, dünya liderlerinin buluşmasına sahne oldu. Zirve kapsamında düzenlenen karşılama töreninde Trump, Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de aralarında bulunduğu liderler birbirlerini selamladı. Putin'in diğer liderlerle tokalaştığı anlarda Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ciddi yüz ifadesi kameralara yansıdı.

CARNEY'NİN YÜZ İFADESİ TARTIŞMA YARATTI

Paylaşılan görüntülerde Carney'nin çevresindeki liderleri ciddi bir ifadeyle izlediği görüldü. Bazı kullanıcılar, Kanada Başbakanı'nın Putin'e gösterilen ilgiden rahatsızlık duyduğunu öne sürdü. Ancak Carney'nin o sırada ne düşündüğüne veya yüz ifadesinin Putin'le bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

PUTİN'E YÖNELİK SERT SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Carney, zirve sırasında yaptığı açıklamalarda Putin'in Batı yaptırımlarının etkisini kaybettiği yönündeki değerlendirmelerine tepki göstermişti. Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkisini sürdürdüğünü belirten Kanada Başbakanı, Ukrayna'daki savaş devam ettiği sürece yaptırımların artırılacağını söylemişti.

"YAN YANA GELİRSEK TAVRIMIZI ORTAYA KOYARIZ"

Kanada Başbakanı, Putin'in de katıldığı toplu fotoğraf çekimini boykot etmeyeceğini daha önce açıklamıştı. Ev sahibi Çin'e saygı duyduğunu belirten Carney, Rus liderle yan yana gelmesi halinde Kanada'nın Ukrayna konusundaki tutumunu açıkça ortaya koyacağını ifade etmişti.

ZİRVEYE DÜNYA LİDERLERİ KATILIYOR

Çin'in Shenzhen kentinde 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, 21 üye ekonominin liderlerini ve temsilcilerini bir araya getiriyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliği yaptığı zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi gibi isimler katılıyor. Zirvede ekonomik iş birliğinin yanı sıra küresel güvenlik konuları da öne çıkıyor.

TRUMP, PUTİN VE Şİ CİNPİNG AYNI MASAYA OTURACAK

Zirvenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılması planlanan tarihi üçlü görüşme olacak. Üç büyük nükleer gücün liderleri, ilk kez bu formatta bir araya gelecek. Görüşmede küresel güvenlik, stratejik istikrar ve uluslararası krizlerin ele alınması bekleniyor.

UKRAYNA VE İRAN'DAKİ SAVAŞLAR MASADA

Üçlü görüşmenin gündeminde Ukrayna'daki savaş, İran'daki çatışmalar ve nükleer silahların sınırlandırılması gibi kritik başlıkların bulunması bekleniyor. Özellikle nükleer silahlar konusunda olası bir uzlaşma, zirvenin en önemli sonuçlarından biri olabilir. Ancak liderlerin gündemdeki sorunlara ilişkin somut bir anlaşmaya varıp varamayacağı henüz bilinmiyor.

TİCARET SAVAŞLARI VE YAPAY ZEKA DA GÜNDEMDE

APEC Zirvesi'nin ekonomik gündeminde ise ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimler, gümrük tarifeleri, küresel tedarik zincirleri ve teknoloji rekabeti yer alıyor. Yapay zekanın ekonomiye etkileri, dijital ticaret, serbest ticaretin geliştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme de liderlerin değerlendireceği başlıklar arasında bulunuyor. Çin yönetimi, zirvede bölgesel ekonomik iş birliğini güçlendirecek yeni yol haritalarının benimsenmesini hedefliyor.

ZİRVENİN ANA HEDEFİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK

Dünya ekonomisinin önemli bir bölümünü temsil eden APEC, 21 üye ekonomiden oluşuyor. Çin'in bu yılki zirve için belirlediği ana tema, "Birlikte Refaha Ulaşmak İçin Asya-Pasifik Topluluğu Oluşturmak" olarak açıklandı. Toplantılarda açıklık, yenilikçilik ve iş birliği başlıkları ön plana çıkarken, liderlerin bölgesel ticaretin geliştirilmesi ve ekonomik belirsizliklerin azaltılması için ortak adımlar üzerinde çalışması bekleniyor.