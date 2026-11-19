Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği Trump-Putin görüşmesinin tamamlanmasının ardından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, temasların içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu. İki lider arasındaki görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini belirten Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in toplantıdan memnun ayrıldığını ifade etti. Uşakov, "Putin görüşmeden son derece iyi bir ruh haliyle ayrıldı. Liderler, Ukrayna krizini ve ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede özel açıklamalar yapılmadı; şu an herkes üçlü görüşmeye hazırlanıyor" dedi.

MASADAKİ EN ÖNEMLİ KONU UKRAYNA OLDU

Uşakov'un açıklamasıyla birlikte Trump ve Putin'in görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı netleşti. Washington yönetiminin savaşı sona erdirmek amacıyla yürüttüğü diplomatik girişimler ve Moskova'nın çözüm önerileri, iki ülke arasındaki temasların merkezinde bulunuyor. Ukrayna'nın geleceği, olası ateşkes koşulları, toprak anlaşmazlıkları ve güvenlik garantileri, çözüm bekleyen temel sorunlar arasında yer alıyor. Ancak Kremlin, liderlerin bu başlıklarda herhangi bir anlaşmaya varıp varmadığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

WASHINGTON-MOSKOVA İLİŞKİLERİ DE ELE ALINDI

Trump ve Putin'in görüşmesindeki bir diğer başlık ise ABD ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler oldu. Kremlin'in açıklamasına göre liderler, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu değerlendirdi. Washington ile Moskova arasında Ukrayna savaşı nedeniyle uzun süredir devam eden siyasi ve ekonomik anlaşmazlıklar bulunurken, diplomatik temasların sürdürülmesi önem taşıyor. Görüşmede ikili ilişkiler konusunda hangi somut adımların değerlendirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

TRUMP GÖRÜŞME ÖNCESİNDE OLUMLU MESAJ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile bir araya gelmeden önce yaptığı açıklamada Rus liderle ilişkilerinin iyi olduğunu vurgulamıştı. Görüşmeden önemli sonuçlar çıkabileceğini belirten Trump, "Çok sayıda harika sonuç çıkabilir. Çok iyi ilişkilerimiz var" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın görüşme öncesindeki iyimser açıklamalarının ardından Kremlin'in toplantının olumlu geçtiğini duyurması dikkat çekti.

GÖRÜŞME BİR SAATTEN KISA SÜRDÜ

Çin'in Shenzhen kentindeki APEC Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşme, bir saatten kısa sürede tamamlandı. İki liderin temaslarına ABD ve Rusya heyetlerinden üst düzey yetkililer de eşlik etti. Görüşmede Rusya tarafında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve diğer yetkililer yer alırken, ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Hazine Bakanı Scott Bessent bulundu.

KREMLİN: HERKES ÜÇLÜ ZİRVEYE HAZIRLANIYOR

Uşakov, Trump ile Putin arasındaki görüşmenin ardından diplomatik temasların devam edeceğini belirterek hazırlıkların üçlü zirveye yöneldiğini açıkladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılacağı görüşmede ABD, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. Özellikle nükleer silahların sınırlandırılması, küresel ticaret ve bölgesel çatışmalar üç ülkenin gündemindeki önemli başlıklar arasında bulunuyor.

GÖZLER ÜÇ BÜYÜK GÜCÜN BULUŞMASINDA

ABD, Rusya ve Çin liderlerinin aynı masada buluşacak olması, zirveye uluslararası düzeyde önem kazandırıyor. Üç ülke arasında nükleer silahlar, ekonomik rekabet, teknoloji ve küresel güvenlik konularında ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek üçlü görüşmenin, büyük güçler arasındaki diplomatik temasların geleceği açısından önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

UKRAYNA KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI MI?

Kremlin'in görüşmenin ardından yaptığı ilk açıklamada olumlu atmosfer vurgusu öne çıksa da Ukrayna konusunda somut bir anlaşmaya varıldığı duyurulmadı. Uşakov, iki liderin Ukrayna krizini ele aldığını doğrularken, görüşmenin sonuçlarına ilişkin özel bir açıklama yapılmadığını belirtti. Bu nedenle Putin'in toplantıdan memnun ayrılması, tarafların savaşın sona erdirilmesi konusunda uzlaşmaya vardığı anlamına gelmiyor. Gözler, üçlü zirvenin ardından Washington, Moskova ve Pekin'den gelecek açıklamalara çevrildi.