Ege Denizi'nde Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarının gerçekleştirdiği uçuşlar Yunanistan'da hareketliliğe neden oldu. Yunan basını, Türk F-16'larını önlemek için havalanan Yunan savaş uçaklarının Midilli ve Sakız adaları arasında Türk jetleriyle karşı karşıya geldiğini yazdı. Atina yönetimi hava sahası ihlali iddialarını gündeme taşırken, Türk İHA'larının bölgedeki faaliyetleri de Yunan medyasında geniş yer buldu.

TÜRK F-16'LARI İÇİN HAVALANDILAR

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima, 17 Kasım'da Ege Denizi'nde yaşanan askeri hareketliliği gündeme taşıdı. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığının (GEETHA) açıklamasına dayandırılan habere göre, ikisi silahlı dört Türk F-16'sı ile beş insansız hava aracı Ege'nin kuzeydoğu, orta ve güneydoğu kesimlerinde uçuş gerçekleştirdi. Türk jetlerini önlemek amacıyla havalanan Yunan F-16'larının Midilli ve Sakız adaları arasında Türk savaş uçaklarıyla it dalaşına girdiği aktarıldı.

ATİNA'DAN 10 İHLAL İDDİASI

Türkiye gazetesinin haberine göre Yunanistan Genelkurmayı, Türk hava araçlarının dokuz kez hava trafik kurallarını, 10 kez de Yunan hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdü. Ege'de uzun yıllardır devam eden hava sahası anlaşmazlığı, söz konusu uçuşların ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye ise Yunanistan'ın karasularının ötesine uzanan 10 deniz millik hava sahası uygulamasını kabul etmiyor.

BAYRAKTAR İHA'SININ UÇUŞU YUNAN BASININDA

Yunan basınında paylaşılan uçuş verilerine göre, "BATU61" çağrı işaretli bir Türk Bayraktar İHA'sı sabah saatlerinde Türkiye'nin güneybatısından havalanarak Ege'nin kuzeyine yöneldi. Türk İHA'larının uzun süre havada kalabilmesi ve geniş alanlarda keşif ve gözetleme faaliyetleri gerçekleştirmesi, Yunan savunma çevrelerinin değerlendirmelerinde öne çıktı.

EGE'DE 10 MİLLİK HAVA SAHASI ANLAŞMAZLIĞI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki hava sahası anlaşmazlığının merkezinde Atina'nın 10 deniz millik uygulaması bulunuyor. İki ülkenin Ege'deki karasuları 6 deniz mili olmasına rağmen Yunanistan, ulusal hava sahasının 10 deniz miline kadar uzandığını savunuyor. Ankara ise hava sahasının karasuları sınırında sona ermesi gerektiğini belirterek 6 ile 10 deniz mili arasındaki bölgeyi uluslararası hava sahası olarak değerlendiriyor.

TÜRKİYE'DEN FIR İTİRAZI

Taraflar arasındaki bir diğer anlaşmazlık ise Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) uygulamalarından kaynaklanıyor. Türkiye, FIR sorumluluğunun Yunanistan'a ilgili bölge üzerinde egemenlik hakkı vermediğini ve Türk askeri uçaklarının uluslararası hava sahasındaki faaliyetleri için Atina'ya uçuş planı sunma zorunluluğu bulunmadığını savunuyor. Yunanistan ise bu uçuşları hava trafik kurallarının ihlali olarak kayda geçiriyor.

TÜRK İHA'LARININ MALİYET BASKISI GÜNDEMDE

Yunanistan merkezli Topontiki gazetesi, daha önce yayımladığı analizinde Türkiye'nin Ege'deki insansız hava aracı faaliyetlerinin Yunan hava savunma sistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekmişti. Analizde, uzun süreli keşif ve gözetleme uçuşlarının Yunan savaş uçaklarını sürekli önleme faaliyetlerine yönlendirerek operasyonel ve ekonomik baskı oluşturabileceği değerlendirilmişti.