ABD'de art arda yaşanan sistem arızaları ve sosyal medyada yayılan büyük elektrik kesintisi iddiaları, vatandaşları önlem amaçlı alışverişe yöneltti. Ülke genelinde jeneratör, içme suyu, pirinç, konserve ve pil gibi temel ihtiyaç ürünlerine talep artarken, bazı jeneratör modellerinde stok sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNE TALEP ARTTI

ABD'de son dönemde yaşanan teknik aksaklıkların ardından vatandaşlar olası kesintilere karşı hazırlık yapmaya başladı. Marketlerde ve alışveriş platformlarında su, pirinç, konserve, pil ve jeneratör gibi ürünlere yönelik talebin yükseldiği belirtildi.

Costco Mali İşler Direktörü Gary Millerchip, ekim ayının sonundan itibaren sosyal medyada yayılan endişe verici paylaşımların bazı ürünlerin satışlarında belirgin artışa yol açtığını açıkladı.

Mizuho Securities analistlerinin verilerine göre, Costco'nun internet sitesinde satışa sunulan 26 yüksek fiyatlı jeneratör modelinden 21'inin stokları tükendi.

PANİĞİN ARKASINDA NE VAR?

Microsoft Outlook ve Teams sistemlerinde yaşanan kesintiler, havacılık sektöründeki aksaklıklar ve ardından büyük bankalar ile Apple hizmetlerinde görülen erişim sorunları, sosyal medyada endişeleri artırdı.

Bazı paylaşımlarda ülke çapında elektrik kesintisi, büyük çaplı siber saldırı ve yapay zekâ kaynaklı kriz iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialar, vatandaşların olası bir acil duruma karşı gıda ve temel ihtiyaç ürünleri stoklamasına neden oldu.

JD VANCE'TEN PANİK UYARISI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise vatandaşların sığınak inşa etmesine veya panikle yiyecek ve su stoklamasına gerek olmadığını belirtti.

Yetkililer, yaşanan teknik sorunların ülke genelinde büyük bir elektrik kesintisinin habercisi olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını vurguluyor.