Son Dakika Alışveriş Haberleri

- 06.02.2019 06 Şub 14:30 Çağla | 20 TL Altı Kozmetik Alışverişim | Güzellik-Bakım
Çarşı pazarı alt üst ettim şahane ürünler buldum. Sizin de önerilerinizi bekliyorum : ) Ruju yorum yapanlardan birine hediye edeceğim, güle güle kullansın şimdiden. Hepsi denediğim ve severek kullandığım ürünler.
- 27.01.2019 27 Oca 08:50 İndirim Alışverişi Beraber Gezelim | Günlük Vlog#3
Merhabaa, yeni bir günlük vlogla karşınızdayım, bu sefer indirim döneminde mağzaları gezdim, biraz alışveriş yaptım umarım keyifle izlersiniz.
- 13.02.2016 13 Şub 16:10 Sevgililer Günü Çılgınlığı Devam Ediyor
Sevgililer günü yaklaşırken firmalar da en uygun kampanyayı oluşturabilmek için tüm hünerlerini sergiliyorlar.
- 25.05.2015 25 May 14:06 Cicekci.com Haberi Hakkında Düzeltme ve Özür
www.haberler.com haber sitemizde, 12.05.2015 tarihinde "Anneler Günü'nde Çiçek Siparişlerinin Adresi Cicekci.com Oldu" başlıklı bir advertorial yazı yayınlanmıştır.
- 08.05.2014 08 May 09:24 Kadınlar İnternette Ne Yapıyor?
Kadınlar en çok yemek tarifleri, sağlık sorunları, ebeveynlik ve kadınlara özel yaşam konularında yayın yapan sitelere ilgi duyuyor.
- 28.01.2014 28 Oca 14:05 Yeni Trend: Organik Sevgililer Günü Hediyesi
Son dönemlerde popülerleşen 'Organik ürün kullanma' trendi, 14 Şubat Sevgililer Günü münasebetiyle 'Ne hediye alacağım?' derdine düşen sevgililere umut ışığı oldu.