Son Dakika Alışveriş Haberleri

14:30 Çağla | 20 TL Altı Kozmetik Alışverişim | Güzellik-Bakım Çarşı pazarı alt üst ettim şahane ürünler buldum. Sizin de önerilerinizi bekliyorum : ) Ruju yorum yapanlardan birine hediye edeceğim, güle güle kullansın şimdiden. Hepsi denediğim ve severek kullandığım ürünler.

08:50 İndirim Alışverişi Beraber Gezelim | Günlük Vlog#3 Merhabaa, yeni bir günlük vlogla karşınızdayım, bu sefer indirim döneminde mağzaları gezdim, biraz alışveriş yaptım umarım keyifle izlersiniz.

16:10 Sevgililer Günü Çılgınlığı Devam Ediyor Sevgililer günü yaklaşırken firmalar da en uygun kampanyayı oluşturabilmek için tüm hünerlerini sergiliyorlar.

14:06 Cicekci.com Haberi Hakkında Düzeltme ve Özür www.haberler.com haber sitemizde, 12.05.2015 tarihinde "Anneler Günü'nde Çiçek Siparişlerinin Adresi Cicekci.com Oldu" başlıklı bir advertorial yazı yayınlanmıştır.

09:24 Kadınlar İnternette Ne Yapıyor? Kadınlar en çok yemek tarifleri, sağlık sorunları, ebeveynlik ve kadınlara özel yaşam konularında yayın yapan sitelere ilgi duyuyor.