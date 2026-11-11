Coşkun Sabah'tan vasiyet açıklaması: Daha 20-30 sene yaşayacağız - Son Dakika
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Coşkun Sabah'tan vasiyet açıklaması: Daha 20-30 sene yaşayacağız

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Coşkun Sabah\'tan vasiyet açıklaması: Daha 20-30 sene yaşayacağız
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalar sürerken, yakın dostu Coşkun Sabah'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülenen 74 yaşındaki sanatçı, kendi vasiyetini hazırlayıp hazırlamadığı sorusuna "Allah kaza bela vermezse daha 20-30 sene yaşayacağız. Onun için vasiyete şimdi gerek yok." sözleriyle yanıt verdi. Sabah, çocukları arasında miras nedeniyle anlaşmazlık yaşanabileceği ihtimalini de reddetti.

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, vasiyet tartışmalarına ilişkin sessizliğini bozdu. Ünlü sanatçı, hem vasiyet hazırlama düşüncesini hem de çocukları arasında miras anlaşmazlığı yaşanması ihtimalini değerlendirdi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Coşkun Sabah, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Besteleri ve ud sanatçılığıyla tanınan 74 yaşındaki sanatçı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sabah'a, son dönemde sanat dünyasında tartışma konusu olan vasiyet meselesi soruldu. Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin tartışmaların ardından yöneltilen soru, usta sanatçının kendi geleceğine ilişkin düşüncelerini de ortaya çıkardı. Sabah, vasiyet hazırlamak konusunda aceleci olmadığını belirterek hayatına ilişkin beklentilerini anlattı.

Coşkun Sabah'tan vasiyet açıklaması: Daha 20-30 sene yaşayacağız

"DAHA 20-30 SENE YAŞAYACAĞIZ"

"Vasiyet son dönemde çok gündemde. Sizin konuyla ilgili bir açıklamanız var mı, vasiyetiniz hazır mı?" sorusu yöneltildi. Ünlü sanatçı ise soruya kendinden emin bir yanıt verdi. Sabah, "Allah kaza bela vermezse daha 20-30 sene yaşayacağız. Onun için vasiyete şimdi gerek yok. Kaza bela olmasa yaşayacağız." ifadelerini kullandı. 74 yaşındaki sanatçının 20-30 yıl daha yaşamak istediğini dile getirmesi, röportajın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. 

"VASİYETE ŞİMDİ GEREK YOK"

Coşkun Sabah, vasiyet konusundaki yaklaşımını uzun yıllar daha yaşama beklentisi üzerinden açıkladı. Sanatçı, herhangi bir kaza veya beklenmedik durum yaşanmaması halinde önünde uzun bir hayat olduğunu düşündüğünü ifade etti. Vasiyet hazırlamak için henüz erken olduğunu belirten Sabah, bu konuyu şu anda öncelikleri arasında görmediğini söyledi. Usta sanatçının açıklamaları, geleceğe ilişkin iyimser yaklaşımını da yansıttı. Sabah, vasiyet konusunun gündeme gelmesine rağmen kendi adına böyle bir hazırlığa ihtiyaç duymadığını dile getirdi.

Coşkun Sabah'tan vasiyet açıklaması: Daha 20-30 sene yaşayacağız

MİRAS TARTIŞMALARINA DA YANIT VERDİ

Röportajda yalnızca vasiyet konusu değil, sanatçıların çocukları arasında yaşanabilecek miras anlaşmazlıkları da ele alındı. Muhabirlerin "Çocuklar arasında genelde böyle bir problem oluyor." sözleri üzerine Coşkun Sabah, ailesiyle ilgili düşüncesini kısa ve net biçimde açıkladı. "Yok yok bizde olmaz." diyen sanatçı, çocukları arasında miras nedeniyle bir sorun yaşanacağını düşünmediğini belirtti.

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    Yorumlar (1)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    hiç azraili hesap eden yok hesapları sahte enflasyon rakamları üzerine. gitmeye hevesli değiller. işin doğrusu bende gitmeye pek hevesli değilim ama eninde sonunda kayığa alıp üsküdarı geçiyorsun. 0 0
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