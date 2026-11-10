Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi! Karşılığında hediye de verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi! Karşılığında hediye de verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Lamine Yamal, aracıyla seyir halindeyken iki genci durdurup akşam yemeği için sakin bir mekan önerisi istedi. Yamal, aldığı önerinin ardından gençlere kulaklık hediye etti.

Sahadaki performansının yanı sıra saha dışındaki sempatik tavırlarıyla da sıkça adından söz ettiren 19 yaşındaki İspanyol yıldız Lamine Yamal, bu kez İspanya sokaklarında unutulmayacak bir anıya imza attı.

MEKAN ÖNERİSİ İSTEDİ

Aracıyla trafikte seyrettiği sırada yol kenarında yürüyen iki genci fark eden Yamal, aracını yavaşlatıp camı indirdi. Akşam yemeği için gözlerden uzak ve sakin bir mekan aradığını belirten genç futbolcu, gençlerden şehirdeki lezzet noktaları için tavsiye istedi. 

KULAKLIK HEDİYE ETTİ

Karşılarında Barcelona'nın yıldızını görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan gençler, tecrübeli oyuncuya sakin bir restoran önerisinde bulundu. Aldığı samimi tavsiyeden memnun kalan Lamine Yamal, gençlerin bu yardımını karşılıksız bırakmadı. Aracından çıkardığı kulaklıkları gençlere hediye eden İspanyol yıldız, teşekkür ettikten sonra yoluna devam etti.

ALKIŞ ALAN HAREKET

Paylaşılan bu anlar kısa sürede binlerce beğeni toplarken, genç yıldızın alçakgönüllü tavrı hayranlarından ve taraftarlardan büyük alkış aldı.

Lamine YamalBarcelonaLa LigaİspanyaHediyeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
19 yaşındaki gencin son anları kamerada Feci şekilde savruldu 19 yaşındaki gencin son anları kamerada! Feci şekilde savruldu
Aziz Yıldırım’dan sürpriz teklif Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’deki yeni görevi belli oldu Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
Altın yatırımcısına kötü haber 46 ayın en büyük kaybı Altın yatırımcısına kötü haber! 46 ayın en büyük kaybı
20:11
Alanyaspor’da Joao Pereira ile yollar ayrıldı
Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı
19:47
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
19:47
Önce Pogba şimdi de o Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
19:45
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
19:44
Ankara’da kar sürprizi
Ankara'da kar sürprizi
18:25
Kurtlar Vadisi’nin efsanesi geri dönüyor Cerrahpaşalılar film oluyor
Kurtlar Vadisi'nin efsanesi geri dönüyor! Cerrahpaşalılar film oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 21:28:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi! Karşılığında hediye de verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android