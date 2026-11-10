Aziz Yıldırım\'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt\'ın Fenerbahçe\'deki yeni görevi belli oldu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçen ve özellikle Liverpool karşısındaki 3-2'lik galibiyetle dikkat çeken Dirk Kuyt için kulüpte yeni bir dönem başlıyor. Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Hollandalı çalıştırıcının geleceği netleşmeye başladı.

ALTYAPI YAPILANMASINDA KRİTİK ROL

Başkan Aziz Yıldırım'ın, 3-2'lik Liverpool zaferindeki performansından memnun kaldığı Dirk Kuyt’ın kulüp bünyesinde kalmasını istediği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, altyapıda Chris Van Puyvelde önderliğinde başlatacağı yeni projede Kuyt’a görev teklif ettiği belirtildi. Yapılan plana göre Aziz Yıldırım, Hollandalı futbol adamının tecrübesinden altyapıda faydalanmayı ve genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamasını hedefliyor.

''BAŞKAN İSTERSE KALMAK İSTİYORUM''

Geçici görev sürecinin ardından açıklamalarda bulunan Dirk Kuyt, Fenerbahçe’deki geleceğine ilişkin "Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. Başkan ve kulüp istediği sürece burada kalmaya devam etmek isterim. Kulüp için en doğrusu neyse onu yapmalıyız. Bu kulübü çok seviyorum." demişti.