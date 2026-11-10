Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı! Sonrası korkunç - Son Dakika
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Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı! Sonrası korkunç

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Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı! Sonrası korkunç
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Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı! Sonrası korkunç
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Çin'de sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenen kadın, öfkeyle gencin bilgisayarını parçaladı. Bunun üzerine kadını dışarı sürükleyen erkek, başını sert şekilde yere vurdu. Şiddet olayında kadının ağır yaralandığı belirtildi.

Çin'de yaşandığı belirtilen olayda, sevgilisinin sadakatsizliğini öğrenen kadın ile erkek arasında sert bir tartışma çıktı. Aldatıldığını öğrenmesinin ardından büyük öfke yaşayan kadın, sevgilisine ait bilgisayara zarar verdi. Ancak bilgisayarın parçalanmasıyla başlayan olay, kısa süre sonra çok daha tehlikeli bir boyuta ulaştı.

BİLGİSAYARINI PARÇALAYINCA ORTALIK KARIŞTI

Kadının bilgisayarı parçalamasına öfkelenen erkek, tartışma sırasında fiziksel şiddete başvurdu. İddiaya göre sevgilisini bulunduğu yerden zorla dışarı çıkaran erkek, kadının başını sert şekilde yere vurdu. Aldatma nedeniyle başlayan tartışma, kadının ağır yaralanmasıyla sonuçlandı.

TARTIŞMA AĞIR YARALANMAYLA SONUÇLANDI

Yaşanan şiddet olayının ardından kadının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Bilgisayara verilen zararla başlayan karşılaşmanın fiziksel saldırıya dönüşmesi, olayın en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

Çin Halk CumhuriyetiKavgaDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Aldatıldığını öğrenen kadın bilgisayarı parçaladı! Sonrası korkunç - Son Dakika
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