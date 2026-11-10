Tecavüz suçundan hüküm giyen Russell Brand\'in 15 yaşındaki kızla ilgili skandal sözleri ortaya çıktı

Tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen Russell Brand'in, 2006 yılında televizyon programına konuk olan Vanessa Feltz'e 15 yaşındaki kızıyla cinsel ilişkiye girip giremeyeceğini sorduğu görüntüler yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada yeniden yayılan görüntülerde, Brand'in Feltz'e yönelttiği uygunsuz soru ve sunucunun verdiği sert tepki dikkat çekti.

Brand, dört hafta süren davanın ardından bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkûm edildi. Ünlü ismin, 1999-2009 yılları arasında kadınları hedef aldığı ve şöhretini kullanarak kurbanlarına ulaştığı belirtildi.

Mahkeme sürecinde Brand'in cinsel arzularını tatmin etmek için acımasız, hesapçı ve manipülatif bir tutum sergilediği ifade edildi.

Vanessa Feltz'in tepkisi kameralara yansımıştı

2006 yılında Vanessa Feltz, Russell Brand'in 1 Leicester Square adlı sohbet programına konuk oldu. Program sırasında Brand, Feltz'in iki kızıyla cinsel ilişkiye girip giremeyeceğini sordu.

Ünlü sunucu, "Hayır, olamazsın" diyerek bu talebi kesin bir dille reddetti.

Ancak Brand, "Hadi ama, en azından bazıları yetişkin" diyerek sözlerini sürdürdü.

Bunun üzerine Feltz, "İki kızım var ve cevabım hayır" ifadelerini kullandı.

Brand'in ısrar etmeye devam etmesi üzerine sunucu, "Artık kes şunu" diyerek tepki gösterdi.

Ünlü komedyen ise, "Bir dakika, iki kızın var ve ben bir tanesiyle bile birlikte olamıyorum. Ne kadar bencilsin" dedi.

Feltz, "Kendi kızların olduğunda neden böyle söylediğimi anlayacaksın" karşılığını verdi.

Brand ise gülümseyerek, "Merak etme, onlarla yatmayacağım" dedi.

Sunucunun, "Bundan pek emin değilim" yanıtı vermesi üzerine Brand sözlerini şakaya vurmaya çalıştı.

"Şaka yapıyorum. Kendi çocuklarımla gerçekten yatmayacağım. Bunlar sadece şaka, sadece sözlerden ibaret" diyen Brand'in açıklamaları, Feltz'in rahatsızlığını gidermedi.

Vanessa Feltz: Bunun şaka olduğunu düşünmedim

Vanessa Feltz, yıllar sonra söz konusu görüntüler hakkında yeniden konuştu. Cuma günü This Morning programına katılan sunucu, Brand'in sözlerini özellikle bir anneye karşı söylenebilecek son derece iğrenç ifadeler olarak nitelendirdi.

O dönem Brand ile arkadaşça bir ilişkisi olduğunu belirten Feltz, ünlü ismin karizmasından ve konuşma tarzından etkilendiğini söyledi.

Feltz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Onunla oldukça samimiydim. Son derece eğlenceli biri olduğunu düşünüyordum. Konuşma tarzına ve karizmasına adeta kapılmıştım. Daha önce onun gibi bir sunucu görmemiştim.

"Bir anda, inanılmaz derecede duygusuz bir tavırla benimle ve iki kızımla cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. O sırada küçük kızım henüz 15 yaşındaydı.

"Bunun komik olduğunu düşünüyormuş gibi davranamazdım. Bana bir şaka gibi gelmedi.

"O anda onda son derece ürpertici bir şey olduğunu fark ettim. Çok acımasız, korkutucu ve insanı sindiren bir tarafı vardı."

Feltz, Brand'in asıl amacının kadınlar üzerinde güç kurmak olduğunu düşündüğünü de belirterek, onun özellikle kendisiyle birlikte olmak istemeyen kadınları hedef aldığını söyledi.

Russell Brand hakkında iki yeni tecavüz iddiası araştırılıyor

Bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkûm edilen Russell Brand'in cezasının bugün açıklanması bekleniyor. Brand, kendisine yöneltilen üç ayrı suçlamadan ise beraat etti.

Mahkûmiyet kararının ardından ünlü isim hakkında iki yeni tecavüz iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Brand, 2009 yılında Hampstead'deki evinde 21 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekten ve Channel 4 çalışanı bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu.

Jüri üyeleri, kararlarını açıklamadan önce sekiz buçuk saat boyunca müzakere etti.

Öte yandan Brand, 1999 yılında Bournemouth'ta düzenlenen İşçi Partisi konferansı sırasında bir kabare gösterisinde tanıştığı başka bir kadına tecavüz etmekle suçlandığı davada beraat etti.

Ayrıca 2001 yılında MTV çalışanı bir kadını tuvalete sürükleyerek cinsel saldırıda bulunmaya teşebbüs ettiği iddiasından da suçsuz bulundu.