Ünlü Komedyen Russell Brand'e tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Ünlü Komedyen Russell Brand'e tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10,5 yıl hapis cezası

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Ünlü Komedyen Russell Brand\'e tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10,5 yıl hapis cezası
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Ünlü komedyen Russell Brand, 1999-2009 arasında birçok kadına cinsel saldırıda bulunmaktan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Brand’in şöhretini kadınları istismar etmek için kullandığını vurguladı.

Ünlü komedyen Russell Brand, birden fazla kadına tecavüz ve cinsel saldırıda bulunmaktan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede, 51 yaşındaki komedyenin cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla kadınları hedef aldığı ve 5 bin kadınla birlikte olmayı amaçladığı belirtildi.

Gözden düşmüş İngiliz komedyenin, cinsel iştahını tatmin etmeye çalışırken acımasız, hesapçı ve manipülatif bir cinsel saldırgana dönüştüğü ifade edildi.

Russell Brand, 1999 ile 2009 yılları arasında kadınları hedef aldı. Big Brother’s Big Mouth programının sunuculuğunu yapması ve Hollywood filmlerinde rol almasıyla giderek artan şöhretini, kadınlara ulaşmak ve onları istismar etmek için kullandı. Saldırıların farklı mekânlarda gerçekleştiği belirtildi.

Bugün görülen ceza duruşmasının ardından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü komedyen, karar açıklanırken herhangi bir duygu belirtisi göstermedi.

Yargıç Bennathan, mahkemede ünlü oyuncuya hitaben yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 20 yıl önce Russell Brand, ünlü olmaya başlıyordunuz. Zekiydiniz ve pek çok kişinin gözünde komik ve karizmatik biriydiniz. Ancak aynı zamanda cinsel saldırgan hâline gelmiştiniz."

51 yaşındaki komedyen, daha önce bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkûm edilmişti.

Ünlü komedyenin eşi Laura Gallacher da cezasının açıklanacağı gün Southwark Crown Mahkemesi'nde kendisine destek verenler arasındaydı.

Mahkeme salonundan çıkarılırken dudaklarıyla "Seni seviyorum" diyen Russell Brand'in, duruşma öncesinde salona girerken eşine "Her şey yoluna girecek. Nasıl olacağını bilmiyorum ama düzelecek" dediği aktarıldı.

Spor sunucusu Kirsty Gallacher'ın kız kardeşi olan Laura ise eşine önce "Aman Tanrım" diye karşılık verdi, ardından "Seni seviyorum" dedi.

Ünlü oyuncunun avukatı Ian Winter KC, ceza duruşmasındaki savunmasında Laura Gallacher'ın eşinin yanında olmaya devam ettiğini doğruladı. Avukat ayrıca Gallacher'ın yaşananlar nedeniyle büyük bir yıkım yaşadığını mahkemeye aktardı.

Mahkemede mağdurların ifadeleri dinlendi

Duruşmada dinlenen ifadeler, ünlü komedyenin kadınlara yönelik saldırılarının ayrıntılarını da ortaya koydu.

Mahkemeye yansıyan bilgilere göre Russell Brand, 2009 yılında düzenlediği bir stand-up gösterisinde tanıştığı 21 yaşındaki bir hayranına, Hampstead'deki malikanesinde tecavüz etti.

Aynı yıl Channel 4 çalışanı bir kadına da cinsel saldırıda bulunan İngiliz komedyenin, kadına masaj yaptırdığı belirtildi. Ünlü oyuncunun ayrıca Capital Radio'da çalışan bir kadını, radyo istasyonunun ofisinde zorla öptüğü aktarıldı.

Russell Brand, 2004 yılında Soho'daki bir barda düzenlenen parti sırasında MTV çalışanı bir kadına cinsel saldırıda bulunmaktan da mahkûm edildi.

Duruşmada ünlü komedyenin mağdurlarından biri, yaşadığı saldırıya ilişkin duygusal bir açıklama yaptı. Kadının ifadesini okuduğu sırada Laura Gallacher'ın başını iki yana salladığı görüldü.

2004 yılında Soho'daki bir barda 51 yaşındaki komedyenin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadıklarının kendisini son derece üzdüğünü ve travmaya neden olduğunu söyledi.

Ayrıca Russell Brand'in takıntılı hayranlarından ölüm tehditleri aldığını belirten mağdur, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmayı beklediği dönemde hayatının adeta durduğunu ifade etti.

Kadın, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Yıllar boyunca onun şöhreti yükselirken medyanın her yerinde onu görmekten kaçmak mümkün değildi. Kadınlara yönelik iğrenç davranışları, sanki bir şakaymış gibi kutlanıyordu.

Onu her gördüğümde, her şeyden paçayı sıyırabileceğini düşünerek ortalıkta dolaşması karşısında defalarca midem bulandı."

Mağdurun eşi de her duruşmada kendisine destek verdi ve mahkemede ifade verdi. Kadın, eşini son derece ilgili ve düşünceli bir koca olarak tanımladı.

Başka bir mağdur ise ünlü komedyenin 2005 yılında bir radyo istasyonunda kendisine yönelik cinsel saldırısının hayatında kalıcı izler bıraktığını anlattı.

Kadın, "Russell Brand hayatına devam etmeyi, hatta insanların önünde ve herkesin gözü önünde bana cinsel saldırıda bulunduğunu unutmayı başardı" dedi.

Mağdur ayrıca İngiliz komedyeni, davranışlarının hayatı üzerindeki etkisinden dolayı hiçbir pişmanlık duymayan bir cinsel saldırgan olarak nitelendirdi.

Ünlü Komedyen Russell Brand'e tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10,5 yıl hapis cezası
Ünlü Komedyen Russell Brand'e tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10,5 yıl hapis cezası
Ünlü oyuncu cinsel saldırı ve tecavüz suçlarından mahkum edildi: 10 yıl 6 ay hapisÜnlü oyuncu cinsel saldırı ve tecavüz suçlarından mahkum edildi: 10 yıl 6 ay hapis Ünlü komedyen Russell Brand tecavüzden suçlu bulunduÜnlü komedyen Russell Brand tecavüzden suçlu bulundu
Russell BrandİngiltereSon Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü Komedyen Russell Brand'e tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10,5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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