Adana Kozan'da 4,6'lık deprem anı kamerada, kırtasiyedeki müşteriler panikle kaçtı - Son Dakika
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Adana Kozan'da 4,6'lık deprem anı kamerada, kırtasiyedeki müşteriler panikle kaçtı

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Adana Kozan\'da 4,6\'lık deprem anı kamerada, kırtasiyedeki müşteriler panikle kaçtı
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Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi; sarsıntı kent merkezi ve ilçelerde hissedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde müşteriler ve çocuklar panikle dışarı kaçtı, ilçede olumsuzluk yaşanmadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, ilçedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Depremi hisseden vatandaşların kaçıştıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 15 kilometre olarak kaydedilen deprem kent merkezinde ve ilçelerde hissedildi. Deprem anı ise Kozan ilçesindeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir kırtasiye dükkanındaki görüntülerde alışveriş yapan müşteriler ve çocukların sarsıntıyla birlikte kaçışıp dükkandan çıktıkları anlar saniye saniye kaydedildi.

Başka bir görüntüde sarsıntıyla birlikte kafede oturan 2 kişinin yerlerinden kalkıp dışarı kaçtığı görüldü.

Bir güvenlik kamerasında ise dükkandaki vatandaşların sarsıntıyla birlikte dükkandan kaçarak çıktıkları görülüyor. Vatandaşlardan birinin kaçışırken "Deprem mi oluyor" diye sorduğu anlar ise dikkat çekti.

Diğer görüntüde de bir iş yerinin kasasında oturan çalışanın sarsıntıyla birlikte yerinden kalkıp koşarak iş yerinden çıktığı anlar yer aldı.

Bir restoranın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde de içeride oturanların depremi hissetmeleriyle birlikte panikle yerlerinden kalktığı görüldü.

Deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelDepremKozanAdanaSon Dakika

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