Ünlü oyuncu cinsel saldırı ve tecavüz suçlarından mahkum edildi: 10 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ünlü oyuncu cinsel saldırı ve tecavüz suçlarından mahkum edildi: 10 yıl 6 ay hapis

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü oyuncu cinsel saldırı ve tecavüz suçlarından mahkum edildi: 10 yıl 6 ay hapis
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İngiliz komedyen ve oyuncu Russell Brand, dört kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada Brand, bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan mahkum edildi. Ünlü isim, ömür boyu cinsel suçlular sicilinde yer alacak.

İngiliz komedyen Russell Brand hakkında görülen davada karar açıklandı. 2004-2009 yılları arasında işlenen suçlar nedeniyle yargılanan 51 yaşındaki Brand, bir kadına tecavüz etmek ve üç kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. Mahkeme, ünlü oyuncuya toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

MAHKEMEDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Mahkeme hakimi Joel Bennathan, ceza duruşmasında Brand'e yönelik değerlendirmesinde onu "cinsel bir avcı" olarak nitelendirdi. Hakim, Brand'in şöhretinin kendisine istediği gibi ve istediği zaman davranma hakkı verdiğine inandığını belirtti.

Reuters'ın aktardığına göre Brand, 10 yıl 6 aylık hapis cezasının üçte ikisini cezaevinde geçirdikten sonra kalan süreyi şartlı tahliye koşulları altında tamamlayabilecek. 

DÖRT KADINA YÖNELİK SUÇLARDAN MAHKUM EDİLDİ

Dört hafta süren yargılama sonunda jüri, Brand'i 2004-2009 yılları arasında dört kadına karşı işlenen suçlardan mahkum etti. Ünlü isim, bir tecavüz ve üç cinsel saldırı suçundan suçlu bulundu.

Öte yandan Brand, hakkındaki iki tecavüz suçlaması ve bir teşebbüs aşamasında kalan cinsel saldırı suçlamasından beraat etti. Dava sürecinde tüm suçlamaları reddeden Brand, rızaya dayanmayan herhangi bir cinsel ilişki yaşamadığını savunmuştu. 

ÖMÜR BOYU CİNSEL SUÇLULAR SİCİLİNDE KALACAK

Mahkumiyet kararının ardından Brand'in ömür boyu cinsel suçlular sicilinde kayıtlı kalacağı açıklandı.

Londra Metropolitan Polisi ayrıca Brand hakkında iki ayrı tecavüz iddiasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Söz konusu iddialar, mevcut davadaki mahkumiyet kararlarından ayrı olarak soruşturuluyor.

Ünlü Komedyen Russell Brand'e tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10,5 yıl hapis cezasıÜnlü Komedyen Russell Brand'e tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından 10,5 yıl hapis cezası Ünlü komedyen Russell Brand tecavüzden suçlu bulunduÜnlü komedyen Russell Brand tecavüzden suçlu bulundu
Russell BrandİngiltereLondraMahkumMahkumCezaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı
Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor Menajeri duyurdu: Batrakov için görüşmeler resmen başlıyor
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
17:48
Osimhen’in ardından bir kötü haber de Leao’dan
Osimhen'in ardından bir kötü haber de Leao'dan
17:24
Milletvekilleri, Bakan Gürlek’in önünde birbirlerine girdiler
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:28
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı
Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 18:41:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu cinsel saldırı ve tecavüz suçlarından mahkum edildi: 10 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android