Osimhen\'in ardından bir kötü haber de Leao\'dan

Galatasaray’ın hücum hattındaki iki kritik ismi Victor Osimhen ve Rafael Leao’dan sarı-kırmızılı camiayı üzecek sağlık raporları geldi. Yapılan değerlendirmelerin ardından iki oyuncunun da sahalara dönmesinin birkaç haftayı bulacağı ifade edildi.

OSIMHEN EN AZ 5 HAFTA YOK

Takımın en etkili hücum silahlarından olan Victor Osimhen'in tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam ettiği, Nijeryalı golcünün tam anlamıyla sahalara dönmesinin 5 haftayı bulabileceği belirtildi.

LEAO'NUN DA BEKLENENDEN UZUN OLACAK

Sarı-kırmızılıların bir diğer önemli ismi Rafael Leao'nun da sahalara dönüşünün biraz daha zaman alacağı belirtildi. Portekizli yıldızın da 5 ila 6 hafta içerisinde yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayıp forma giyecek seviyeye geleceği dile getirildi.

TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Teknik heyetin, iki oyuncunun da sakatlıklarının tamamen geçmesi ve riske edilmemesi adına dönüş süreçlerini titizlikle takip ettiği bildirildi.