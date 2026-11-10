Aleyna Kalaycıoğlu\'nun beraat gerekçesi ortaya çıktı!

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'nın cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verdiği beraat kararının gerekçelerini açıkladı. Mahkeme, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken Kalaycıoğlu'nun cinayette sorumluluğu bulunduğunu gösteren yeterli delile ulaşılamadığını değerlendirdi.

MESAJLAŞMALAR TEK TEK İNCELENDİ

Sabah'ın aktardığı gerekçeli karara göre mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu arasındaki yazışmaları mercek altına aldı. Mesajlarda, Kundakçı'nın veya beraberindeki kişilerin öldürülmesine yönelik bir plan ya da konuşma tespit edilmedi. Yazışmaların, sanıkların stüdyo önünde bekleyen kişilerle karşılaşmadan otomobili ve köpeği alarak bölgeden ayrılmayı amaçladıklarına işaret ettiği değerlendirildi.

CİNAYETİ PLANLADIĞINA DAİR DELİL BULUNAMADI

Mahkeme, Kalaycıoğlu'nun olay öncesinde cinayete yönelik hazırlık yaptığına, saldırıya katıldığına veya Kadayıfçıoğlu'nu öldürmeye azmettirdiğine ilişkin kesin delil bulunmadığını vurguladı. Kalaycıoğlu'nun olaydan sonra sanıkları ya da suçta kullanılan silahı saklamak için girişimde bulunduğu da kanıtlanamadı. Ayrıca cinayetten maddi veya manevi çıkar sağladığını gösteren bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

SİLAHIN KONUMU VE ATIŞ MESAFESİ BELİRLEYİCİ OLDU

Gerekçeli kararda Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun eylemine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Mahkeme, silahın araca doğrultulması, atış mesafesi ve Kundakçı'nın yaralanma biçimini dikkate alarak Kadayıfçıoğlu'nun bilerek ve isteyerek ateş ettiği sonucuna ulaştı. Kadayıfçıoğlu'nun, Vahap Canbay'ın bacaklarının arasında bıçak bulunduğunu düşündüğüne ilişkin savunmasına karşılık araçta herhangi bir bıçak ele geçirilmediği kaydedildi.

AİLE BERAAT KARARINA İTİRAZ EDECEK

Kundakçı'nın ailesi ise Aleyna Kalaycıoğlu hakkında verilen beraat kararına tepki göstermişti. Baba Cemil Kundakçı, Kalaycıoğlu'nun olayın yaşanmasında rolü bulunduğunu ileri sürerek kararı istinafa taşıyacaklarını açıklamıştı. Ailenin iddialarına karşın mahkeme, Kalaycıoğlu'nun kasten öldürmeye azmettirme ve suçu bildirmeme suçlamalarından beraatine hükmetti. İlk derece mahkemesinin kararı üst yargı denetimine açık.