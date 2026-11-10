Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü - Son Dakika
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Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü

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Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
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İspanya'da Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşadığı çarpışmanın ardından hayatını kaybettiği bildirilen Jesus de Miguel'in ailesi için kulübünden anlamlı bir karar geldi. Tenerife, futbolcunun 1 yaşındaki kızı Carla'ya 18 yaşına gelene kadar maddi destek sağlayacağını açıkladı.

İspanya futbolunda Jesus de Miguel'in ölümüyle sonuçlandığı bildirilen olayın ardından Tenerife Kulübü, futbolcunun geride bıraktığı ailesine yönelik bir destek kararı aldı. Kulübün, henüz 1 yaşında olan Carla'nın reşit olacağı yaşa kadar maddi ihtiyaçlarına katkıda bulunacağı belirtildi.

SAHADAKİ ÇARPIŞMANIN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Aktarılan bilgilere göre İspanya La Liga 2'nin 12. haftasında Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında Jesus de Miguel, rakip kaleci Jesus Owono ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından ağır şekilde sakatlanan futbolcuya sağlık ekipleri sahada müdahale etti. Kalbi yeniden çalıştırılan Miguel, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KIZINI 18 YAŞINA KADAR YALNIZ BIRAKMAYACAKLAR

Tenerife Kulübü, futbolcunun ölümünün ardından ailesine yönelik önemli bir adım attı. Yapılan açıklamaya göre Jesus de Miguel'in 1 yaşındaki kızı Carla'ya 18 yaşına kadar maddi destek sağlanacak. Kulübün kararı, küçük kızın geleceğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü

"CARLA ASLA YALNIZ KALMAYACAK"

Tenerife'nin çoğunluk hissedarı Rayco Garcia, futbolcu için düzenlenen anma töreninde küçük Carla'nın yalnız bırakılmayacağını söyledi. Garcia, kulüp olarak Carla'ya 18 yaşına kadar destek olacaklarını ve hiçbir şeyden mahrum kalmaması için çalışacaklarını ifade etti. Kulübün CEO'su Antonio Manuel Porro Granados da yasal yükümlülüklerin ötesinde yardım sağlamayı ve maddi desteği artırmanın yollarını araştırdıklarını belirtti.

FUTBOL DÜNYASI AİLESİ İÇİN SEFERBER OLDU

30 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun ardından İspanya'daki birçok kulüp ve futbolcu ailesine destek verdi. Eski Tenerife futbolcusu Fran Sol tarafından başlatılan yardım kampanyasına da katkılar yapıldı. Böylece kulübün uzun vadeli destek sözüne futbol dünyasından gelen dayanışma eklendi.

AndorraİspanyaMiguelSporSon Dakika

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