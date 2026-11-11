Evin temelini kazarken servet buldular - Son Dakika
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Evin temelini kazarken servet buldular

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Evin temelini kazarken servet buldular
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2 yorum

Hindistan'da yeni bir evin temeli için yapılan kazı sırasında toprağın altında bakır bir kap bulundu. Kabın içerisinden toplam ağırlığı yaklaşık 466 gram olan 22 parça altın takı çıktı. Değerinin milyonlarca lirayı bulduğu belirtilen altınların kim tarafından gömüldüğü araştırılıyor.

Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Lakkundi köyünde, yeni bir evin inşaatı için yapılan temel kazısında dikkat çeken bir keşif yaşandı. İşçiler, yaklaşık 1,5 metre derinlikte toprağın altına gizlenmiş bakır bir kap buldu. Kabın açılmasıyla birlikte içerisinde saklanan çok sayıda altın takı ortaya çıktı.

BAKIR KAPTAN 22 PARÇA ALTIN ÇIKTI

Yapılan incelemelerde bakır kabın içerisinde altın zincirler, bilezikler, yüzükler ve küpelerden oluşan 22 parça takı bulunduğu belirlendi. Toplam ağırlığı yaklaşık 466 gram olan altınların değerinin 60-70 lakh Hindistan rupisi, yani yaklaşık 3,2 milyon lira olduğu değerlendirildi.

ALTINLARIN KİM TARAFINDAN GÖMÜLDÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

Keşfin ardından bölgeye arkeologlar ve yetkililer sevk edildi. Toprağın altından çıkarılan altınların geçmişte kim tarafından ve hangi amaçla saklandığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Uzmanlar, takıların eski dönemlerde bir aile tarafından gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, buluntuların kesin tarihi ve geçmişine ilişkin araştırmaların sürdüğü bildirildi.

HindistanYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Cabbar aga Cabbar aga:
    3.2 milyon değeri başlıkta milyarlarca lira nasıl haber yapiyorsunuz 0 0
    Fatih4510 Fatih4510:
    Doğru yazmışlar yanlışlık sende 0 0
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