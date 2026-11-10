Otobüsten inince kıskıvrak yakalandı: Yabancı uyruklu şüphelinin çantası altın dolu çıktı - Son Dakika
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Otobüsten inince kıskıvrak yakalandı: Yabancı uyruklu şüphelinin çantası altın dolu çıktı

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Otobüsten inince kıskıvrak yakalandı: Yabancı uyruklu şüphelinin çantası altın dolu çıktı
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Foça'da 70 yaşındaki bir vatandaşın dolandırıldığı ihbarını değerlendiren Karşıyaka polisi, yabancı uyruklu V.R.'nin İzmir otogarında biriyle buluşacağını belirledi. Yolcu otobüsüyle gelen 41 yaşındaki şüphelinin çantasından 47 ata altını, 10 çeyrek ve 2 yarım altın, 6 bilezik, 2 bin 800 avro ile 23 bin 980 lira çıktı. Şüpheli jandarmaya teslim edildi.

İzmir'de dolandırıcılık olayına ilişkin yabancı uyruklu 1 şüpheli, otobüs terminalinde gözaltına alındı.

FOÇA'DAN GELEN İHBAR

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Foça ilçesinde 70 yaşındaki bir kişinin yabancı uyruklu V.R. (41) tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İhbar doğrultusunda V.R'nin yurt dışı kayıtlı hat üzerinden iletişim kurduğu bir kişiyle İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde buluşacağı tespit edildi.

Yolcu otobüsüyle geldiği belirlenen V.R. terminalde yakalandı.

ÇANTASINDAN SERVET ÇIKTI

Şüphelinin çantasında yapılan aramalarda 47 ata altını, 10 çeyrek altın, 2 yarım altın, 6 bilezik, 2 bin 800 avro ve 23 bin 980 lira bulundu.

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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