Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi - Son Dakika
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Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi

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Osimhen\'in keyfi yerinde! Nijerya\'da para saçıp eğlendi
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11 yorum
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Osimhen\'in keyfi yerinde! Nijerya\'da para saçıp eğlendi
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Galatasaray'da geçirdiği ameliyat nedeniyle sahalardan uzak kalan Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'da bir eğlence mekanında görüntülendi. Erkek arkadaş grubuyla eğlenen ve etrafa para saçtığı görülen yıldız golcünün keyifli halleri dikkat çekti.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle forma giyemediği dönemde ülkesi Nijerya'da bir eğlence mekanında ortaya çıktı. Dizinden geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecinde bulunan golcünün arkadaşlarıyla eğlendiği ve para saçtığı anlara ait görüntüler dikkat çekti.

ERKEK ERKEĞE EĞLENDİ, PARA SAÇTI

Nijerya'daki bir eğlence mekanında erkek arkadaş grubuyla vakit geçiren Osimhen'in oldukça keyifli olduğu görüldü. Yıldız futbolcunun eğlence sırasında etrafa para saçtığı anlar da görüntülere yansıdı. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan golcünün neşeli tavırları dikkat çekti.

Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi

TARAFTARLARDAN OSIMHEN'E ÇAĞRI

Galatasaray taraftarları, Nijeryalı yıldızın eğlence görüntülerinin ardından sahalara dönüşünü beklediklerini dile getirdi. Bazı taraftarlar, "Bir an önce iyileş de dön artık takıma" ifadeleriyle Osimhen'e seslendi. Yıldız futbolcunun keyfinin yerinde olduğu görülürken, sarı-kırmızılı taraftarların öncelikli beklentisi ise golcünün yeniden formasına kavuşması oldu.

GÖZLER SAHALARA DÖNECEĞİ TARİHTE

Dizinden ameliyat edilen Osimhen'in iyileşme süreci devam ederken, yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihi henüz netleşmedi. Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden olan Nijeryalı golcünün yokluğu, özellikle yaklaşan kritik karşılaşmalar öncesinde teknik heyetin planlarını etkiliyor.

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Okurların en beğendiği yorum

“Adam 2 senedir dünyanın hiçbir ülkesinde yaşamadığı keyfî ve maddi rahatlığı Galatasaray'da buldu. Oooh ne güzel dünya Galatasaray'a geldiğinden beri 3-4 maç…”

Tüm yorumlar (11)
Victor OsimhenGalatasarayAmeliyatNijeryaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (11)

  • Idris Bozkurt Idris Bozkurt:
    Adam 2 senedir dünyanın hiçbir ülkesinde yaşamadığı keyfî ve maddi rahatlığı Galatasaray'da buldu. Oooh ne güzel dünya Galatasaray'a geldiğinden beri 3-4 maç oynuyor Sonra 6 ay sahalardan uzak duruyor. Maaş tam, prim tam, her şey istediği şekilde eksiz... Onun keyfî yerinde olmazsa, Kimin olacak...? 11 4
  • fyr8swy2jk fyr8swy2jk:
    koruması hariç diğerleri çok yumuşak dans ediyor sanki acayip bi durum ama sever salatasarayy 7 7
    Süleyman Arslan Süleyman Arslan:
    Çok karekterli ??? fyr8swy2lj zevat , yumuşaklığı hemen anlamışsın Biz anlayamadık demek ki sen de onlardan mısın yoksa? 6 1
    vedat cici vedat cici:
    fyr8swy2jk: sen sert seversin demek 0 0
  • Osman YILDIRIM Osman YILDIRIM:
    adam oynuyor mu oynuyor atıyor mu atıyor özel hayatı kimseyi ilgilendirmez hesapta vermez hesabı performansı düştüğünde verir darlamayın osiyiiiii ?? 6 0
  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Ekmek elden su gölden. Bizim Yerli oyuncularimiz garibanlar 1 lira icin ters takla atiyorlar. 0 2 Yanıtla
  • Yüksel Yılmaz Yüksel Yılmaz:
    Bunu akıbeti de aynı lcardii gibi olacak bence 0 2 Yanıtla
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