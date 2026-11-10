Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

Kadıköy’de 28 Ekim’de motosikletle gelen 2 kişinin bir iş yerine düzenlediği silahlı saldırının şüphelileri yakalandı. Polis, saldırıda kullanılan çalıntı motosikletin izini sürerek şüphelilere ulaştı.

MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTILAR

Kadıköy’de 28 Ekim’de bir iş yerinin önüne motosikletle gelen 2 şüpheli, silahlı saldırının ardından kaçtı. Açılan ateşte yaralanan olmazken, iş yerindeki otomobilde hasar oluştu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

YÜZLERCE SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin sahte plaka taktığı motosikleti Ümraniye’de terk edilmiş halde buldu.

ÇALINTI MOTOSİKLET ELE VERDİ

Motosikletin bir süre önce Beyoğlu’nda çalındığının belirlenmesi üzerine şüphelilerin kimlikleri ve kaldıkları evler tespit edildi.

8 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir’deki 8 adrese Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Rezidansta yakalanan C.H., M.M.E., V.Ö., E.P.B. ve M.H. gözaltına alındı. Rezidanstaki operasyon anı da sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KOKAİN VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada, şeffaf poşetler içinde 13 parça halinde kokain ile içime hazır şekilde sarılmış esrar ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.