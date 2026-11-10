Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi - Son Dakika
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Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

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Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi
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Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi
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Kadıköy’de haraç almak amacıyla bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri öne sürülen şüpheliler, İstanbul’un 6 ilçesinde 8 adreste eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. İş yerine yönelik saldırı ve şüphelilerin kaldığı rezidansa düzenlenen operasyon güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy’de 28 Ekim’de motosikletle gelen 2 kişinin bir iş yerine düzenlediği silahlı saldırının şüphelileri yakalandı. Polis, saldırıda kullanılan çalıntı motosikletin izini sürerek şüphelilere ulaştı.

Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTILAR

Kadıköy’de 28 Ekim’de bir iş yerinin önüne motosikletle gelen 2 şüpheli, silahlı saldırının ardından kaçtı. Açılan ateşte yaralanan olmazken, iş yerindeki otomobilde hasar oluştu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

YÜZLERCE SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin sahte plaka taktığı motosikleti Ümraniye’de terk edilmiş halde buldu.

Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

ÇALINTI MOTOSİKLET ELE VERDİ

Motosikletin bir süre önce Beyoğlu’nda çalındığının belirlenmesi üzerine şüphelilerin kimlikleri ve kaldıkları evler tespit edildi.

Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

8 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir’deki 8 adrese Özel Harekat ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

Rezidansta yakalanan C.H., M.M.E., V.Ö., E.P.B. ve M.H. gözaltına alındı. Rezidanstaki operasyon anı da sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi

KOKAİN VE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada, şeffaf poşetler içinde 13 parça halinde kokain ile içime hazır şekilde sarılmış esrar ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi
Kaynak: DHA
Operasyonİstanbul3. SayfaKadıköyGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Alperen Kaya Alperen Kaya:
    Artık mafya ve çeteler tarih olmalı 0 0
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