Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu - Son Dakika
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Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu

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Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu
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7 yorum
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Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu
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İtalyan yetişkin içerik üreticisi Ika D'Auria, Mısır'ın Hurgada kentindeki balık pazarını ziyaret ederek çevresindeki insanların kendisine yönelik bakışlarını ve tepkilerini cep telefonuyla kaydetti. "Bufalika" adıyla tanınan D'Auria'nın görüntüleri dikkat çekti.

Mısır'ın turistik kentlerinden Hurgada'da sıra dışı bir ziyaret gerçekleşti. İtalyan yetişkin içerik üreticisi Ika D'Auria, kentin yerel balık pazarını gezerek çevresindeki insanların kendisine yönelik bakışlarını ve tepkilerini görüntüledi. D'Auria'nın pazar ziyareti, balık tezgahlarından çok çevresindekilerin kendisine gösterdiği ilgiyle öne çıktı.

BALIK PAZARINDA KAMERASINI AÇTI

"Bufalika" olarak da bilinen D'Auria, pazarın içerisinde dolaşırken cep telefonuyla kayıt yaptı. Genç kadının amacı, çevresindeki insanların kendisini gördüklerinde nasıl tepki verdiğini görüntülemekti. Böylece sıradan bir pazar gezisi, insanların bakışlarını ve davranışlarını merkeze alan bir videoya dönüştü.

TURİSTLERİN DE UĞRAK NOKTASI

Olayın geçtiği belirtilen Hurgada balık pazarı, Kızıldeniz kıyısında bulunan ve hem yerel halkın hem de turistlerin ziyaret ettiği noktalardan biri. Balık ve deniz ürünlerinin satıldığı pazarda ziyaretçiler, satın aldıkları ürünleri çevredeki işletmelerde pişirtebiliyor.

IKA D'AURIA KİMDİR?

İtalyan içerik üreticisi Ika D'Auria, "Bufalika" adıyla da tanınıyor. Yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen D'Auria, bu kez Mısır'daki pazar ziyareti sırasında çektiği görüntülerle dikkat çekti.

Okurların en beğendiği yorum

“Çağdaş sanatcılardan biri daha :))”

Tüm yorumlar (7)
İtalyaDünyaPazarMısırSon Dakika

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1000

    Yorumlar (7)

  • BARBAROS BARBAROS:
    Çağdaş sanatcılardan biri daha :)) 5 4
  • Ona Doğru Ona Doğru:
    Ne biçim haber bu ya istemiyoruz böyle haberler amacınız ne bu haberi koyarken Ayıp ya yeter artık bıktık 5 0
  • Murat Avci Murat Avci:
    hiç de İtalyan a benzemiyor bu da Arap.. 2 2 Yanıtla
  • İDRİS GENÇ İDRİS GENÇ:
    Bu kadının yetişkin içerik üreticisi olduğu nerden biliniyor ? diyelim öyle; özellikle müslüman bir ülkede (Mısırda) o kıyafet ve teşhir dolu tavırlarıyla dolaşmasının sebebi ; ters köşe yaparak prn videolarının izlenmesini teşvik etmek ve bizlerinde bunu böyle magazin haberleriyle öğrenmesini sağlamak. Teşekkürler prn yıldızı haberi yaptığınız için bizde böyle haberler bekliyorduk. 2 0
  • Kerim Çetin Kerim Çetin:
    İtaltanın mültecileri onlar galiba 1 0
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