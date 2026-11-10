Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu

Mısır'ın turistik kentlerinden Hurgada'da sıra dışı bir ziyaret gerçekleşti. İtalyan yetişkin içerik üreticisi Ika D'Auria, kentin yerel balık pazarını gezerek çevresindeki insanların kendisine yönelik bakışlarını ve tepkilerini görüntüledi. D'Auria'nın pazar ziyareti, balık tezgahlarından çok çevresindekilerin kendisine gösterdiği ilgiyle öne çıktı.

BALIK PAZARINDA KAMERASINI AÇTI

"Bufalika" olarak da bilinen D'Auria, pazarın içerisinde dolaşırken cep telefonuyla kayıt yaptı. Genç kadının amacı, çevresindeki insanların kendisini gördüklerinde nasıl tepki verdiğini görüntülemekti. Böylece sıradan bir pazar gezisi, insanların bakışlarını ve davranışlarını merkeze alan bir videoya dönüştü.

TURİSTLERİN DE UĞRAK NOKTASI

Olayın geçtiği belirtilen Hurgada balık pazarı, Kızıldeniz kıyısında bulunan ve hem yerel halkın hem de turistlerin ziyaret ettiği noktalardan biri. Balık ve deniz ürünlerinin satıldığı pazarda ziyaretçiler, satın aldıkları ürünleri çevredeki işletmelerde pişirtebiliyor.

IKA D'AURIA KİMDİR?

İtalyan içerik üreticisi Ika D'Auria, "Bufalika" adıyla da tanınıyor. Yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen D'Auria, bu kez Mısır'daki pazar ziyareti sırasında çektiği görüntülerle dikkat çekti.