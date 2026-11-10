Ata\'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi

doğrucu davut:

işte bunun adı zorbalık. tam yy dır yaptıkları gibi kendileri gibi düşünmeyen hiç kimsyeye hayat hakkı tanımayan, öz yurdunda millete köle muamelesi yapan ideolijinin adıdır kemalizm. nihal atsızın dediği gibi kökleri dışarıda bir ucuebedir.

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mevlut cetin: Kendilerinin değerlerine saygı isteyen bu zihniyet yıllarca ve halen başörtüsüne tahammül etmedi. Başbakan idam eden bu zihniyet bugün sahte diplomalıya saygı istiyor. 38 21

Adil ÖZDEMİR: İnanmayabilir, sevmeyebilir ama ezan okunurken müzik açıksa kapatmak, oturuşunu düzeltmek vs. saygı göstergesidir. Eğer bunları yapmayanları normal karşılıyorsanız haklısınız diyebilirim. 21 4

mhmtc: "Gün gelecek iyiler kötü kötüler iyi bilinecek" maalesef ! 7 0