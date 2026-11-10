Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ata\'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
36 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Ata\'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Haber Videosu

Adana'da 10 Kasım anmaları sırasında, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, yürümeye devam eden bir kişiye tepki gösterdi. Baraj Yolu'nda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken yaşananlar kameraya yansıdı.

Türkiye'nin dört bir yanında Atatürk'ün anıldığı 10 Kasım sabahında Adana'dan kavga görüntüleri geldi. 

Baraj Yolu'nda saatler 09.05'i gösterdiğinde vatandaşlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçti. Bu sırada yürümeyi sürdürdüğü belirtilen bir kişi ile çevredeki vatandaşlar arasında gerginlik çıktı.

SAYGI DURUŞU SIRASINDA ORTALIK KARIŞTI

Çevredekilerin tepki gösterdiği kişiyle başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Atatürk'ü anmak için vatandaşların saygı duruşunda bulunduğu sırada yaşanan gerginlik kameraya yansıdı.

Anıtkabir'de kar taneleri gözyaşlarına karıştıAnıtkabir'de kar taneleri gözyaşlarına karıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler 88. yıl dönümünde paylaşıldı! Ata'nın son yolculuğu kamerada88. yıl dönümünde paylaşıldı! Ata'nın son yolculuğu kamerada Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılarAtatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar Bursa'da 63 yaşındaki inşaat ustasını görenler Atatürk'e benzetiyorBursa'da 63 yaşındaki inşaat ustasını görenler Atatürk'e benzetiyor
Okurların en beğendiği yorum

“işte bunun adı zorbalık. tam yy dır yaptıkları gibi kendileri gibi düşünmeyen hiç kimsyeye hayat hakkı tanımayan, öz yurdunda millete köle muamelesi yapan…”

Tüm yorumlar (36)
10 Kasım Atatürk'ü Anma GünüMustafa Kemal Atatürk10 KasımGüncelKavgaAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (36)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    işte bunun adı zorbalık. tam yy dır yaptıkları gibi kendileri gibi düşünmeyen hiç kimsyeye hayat hakkı tanımayan, öz yurdunda millete köle muamelesi yapan ideolijinin adıdır kemalizm. nihal atsızın dediği gibi kökleri dışarıda bir ucuebedir. 59 23
    mevlut cetin mevlut cetin:
    Kendilerinin değerlerine saygı isteyen bu zihniyet yıllarca ve halen başörtüsüne tahammül etmedi. Başbakan idam eden bu zihniyet bugün sahte diplomalıya saygı istiyor. 38 21
    Adil ÖZDEMİR Adil ÖZDEMİR:
    İnanmayabilir, sevmeyebilir ama ezan okunurken müzik açıksa kapatmak, oturuşunu düzeltmek vs. saygı göstergesidir. Eğer bunları yapmayanları normal karşılıyorsanız haklısınız diyebilirim. 21 4
    mhmtc mhmtc:
    "Gün gelecek iyiler kötü kötüler iyi bilinecek" maalesef ! 7 0
    ALİ BEY ALİ BEY:
    YORUMUMU SİLMENİZİ ESEFLE KINIYOR, ............... 0 0
  • senar senar:
    Millete zorla saygı duruşu mu yaptıracak, durmak isteyen dursun yürüyen yürüsün, saygısız bir hareket değilki bu. iyice kafayı yedik toplum olarak. 41 11
    FLOZOF FLOZOF:
    Sana kalsa Şehit geçerken halay çeksinler ya da Namaz kılarken başka başka şeyler yapsınlar Her şey saygıda başlar sonra da Zorla mı ? desinler Türk Milletinin manevi değerleri söz konusu ise herkes saygı duyacak nokta. Herkes haddini bilecek... 0 0
  • pn6df9jjzh pn6df9jjzh:
    haklı bir tepki 1 dk ondan birşey almazdı 11 32 Yanıtla
  • 9382EO M. 9382EO M.:
    kimse kimseyi sevmek zorunda değildir 36 5
    Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Ama sevmediğinizde fotosunu kalbinin üstünde taşımazsın yada cebinde paraları yırt at 3 7
    Sam Fisher Sam Fisher:
    Fırsat mı kolluyordun yeğen. Kinini kusman için tam sırası değil mi??? Sevmek zorunda değilsin ama saygılı anlayış olmalı değil mi .bişey kaybetmez insan . Ama kime anlatıyorum ki.. 4 3
    Güray Dilli Güray Dilli:
    Cebindeki parada imzası olan şahıs şimdi içeride.... 0 0
  • Sessiz ciglik Sessiz ciglik:
    Sagcisi bir dert solcusu ayri bi dert. Dindari bi dert sekuleri ayri bi dert. Cahili bi dert okumusu ayri bi dert! Ne musluman olabiliyor ne gayrimuslim. Ne sevebiliyorsun nede nefret edebiliyorsun. Cevabi olmayan soru cozulemeyen bir bulmaca. Turkiyenin ozeti bu bence!!! 21 3
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü Hayatını kaybeden futbolcunun kızına 18 yıllık vefa sözü
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
13:12
Arda Güler’in geldiği noktaya bakın Gurur veren görüntü
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü
13:03
Bulgaristan’da sis faciası 70 araç birbirine girdi
Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:24:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android