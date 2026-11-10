Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi - Son Dakika
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Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi

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Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi
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3 yorum

Sümeyye Aydoğan'ın set öncesinde sabah namazı için gittiği Yahya Efendi Dergahı'ndan yaptığı paylaşımı seküler takipçilerinden gelen eleştiriler sonrası sildiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

"Yeraltı" dizisinde Sultan karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, set öncesinde sabah namazı için Yahya Efendi Dergahı’nı ziyaret etti. Ziyareti sırasında dergahtan bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncunun bu hamlesi kısa sürede gündem oldu.

Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi

PAYLAŞIMINI SİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yapılan paylaşımın ardından Aydoğan'ın bazı takipçilerinden tepki aldığı öne sürüldü. Seküler takipçilerinden gelen eleştirilerin ardından güzel oyuncunun söz konusu paylaşımını silmek zorunda kaldığı iddia edildi. 

Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi

Gündeme gelen iddialara ve sosyal medyadaki tartışmalara ilişkin Sümeyye Aydoğan veya menajerlik cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Okurların en beğendiği yorum

“lafa gelince kendilerinden daha özgürlükçü daha çağdaş yoktur. ama bir insan Allah dese linç eder ülkedeki seküler, solcu, kemalist güruh. maskelerinin ardında…”

Tüm yorumlar (3)
Yahya Efendi DergahıSümeyye AydoğanMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    lafa gelince kendilerinden daha özgürlükçü daha çağdaş yoktur. ama bir insan Allah dese linç eder ülkedeki seküler, solcu, kemalist güruh. maskelerinin ardında iğrenç zorba bir yüzleri var 5 0
  • 88vbc4vjft 88vbc4vjft:
    vücudunu sere serpe teşhir Edip sonrasında namaz kılmak oluyor muydu bilmediğim için soruyorum 1 2
    doğrucu davut doğrucu davut:
    hani size göre kul ile Allah arasına girilmezdi. seni ilgilendirmiyor kadının neresinin açık olduğu. Allah, o insanı huzuruna kabul edecek kadar değerliyse sana laf düşmez. biz kulların şahsi günahları ile ilgilenmeyiz. eğer müslümansa ve topluma kötülüğü yoksa sadece dua ederiz şahsi hatalarından dönmesi için. 2 0
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