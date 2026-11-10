Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi

vücudunu sere serpe teşhir Edip sonrasında namaz kılmak oluyor muydu bilmediğim için soruyorum

doğrucu davut:

hani size göre kul ile Allah arasına girilmezdi. seni ilgilendirmiyor kadının neresinin açık olduğu. Allah, o insanı huzuruna kabul edecek kadar değerliyse sana laf düşmez. biz kulların şahsi günahları ile ilgilenmeyiz. eğer müslümansa ve topluma kötülüğü yoksa sadece dua ederiz şahsi hatalarından dönmesi için.