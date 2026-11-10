Bursa'da 63 yaşındaki inşaat ustasını görenler Atatürk'e benzetiyor - Son Dakika
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Bursa'da 63 yaşındaki inşaat ustasını görenler Atatürk'e benzetiyor

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Bursa\'da 63 yaşındaki inşaat ustasını görenler Atatürk\'e benzetiyor
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Bursa\'da 63 yaşındaki inşaat ustasını görenler Atatürk\'e benzetiyor
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Osmangazi'de boya, çatı ve tesisat işleriyle geçimini sağlayan İlhan Güven, Atatürk'e olan benzerliğiyle yolda karşılaşanları duygulandırıyor. Ailesi Mübadele yıllarında Selanik'ten Bursa'ya gelen 63 yaşındaki usta, çocukların sarılıp onunla fotoğraf çektirdiğini söyledi; asıl gururunun Atatürk'e fikir olarak benzemek olduğunu vurguladı.

Bursa'da yaşayan İlhan Güven (63), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Dedelerinin, Mübadele Dönemi'nde Selanik'ten Bursa'ya geldiğini söyleyen Güven, "Atatürk'e benzerliğimden dolayı çevremdeki insanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kadar sevilmesi bana gurur veriyor" dedi.

SELANİK'TEN GELEN AİLENİN TORUNU

Osmangazi ilçesinde boya, çatı ve tesisat işleri yaparak geçimini sağlayan inşaat ustası İlhan Güven, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor. Büyük dedeleri, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllardaki 'Mübadele Dönemi'nde Selanik'ten gelen Güven'i ilk kez görenler duygusal anlar yaşıyor. Mustafa Kemal Atatürk'e benzetilmekten gurur duyduğunu söyleyen Güven, "Dedelerimiz, Yunanistan'ın Selanik kentinden, Bursa'nın Özlüce Mahallesi'ne gelmiş. 2001 yılına kadar tekstil sektöründe faaliyet gösteriyorduk. İflas edince, inşaat ve tadilat işlerine yöneldik. Şu an ekmeğimizi inşaat işlerinde çalışarak kazanıyoruz. Atatürk'e benzerliğimden dolayı İnsanların benimle fotoğraf çektirmek istemesi çok hoşuma gidiyor. Çok güzel tepkiler alıyorum" diye konuştu.

'AKIL OLARAK BENZEMEK ÇOK DAHA GURUR VERİCİ'

Kendisini görenlerin şaşırdığını belirten Güven, "Atatürk'e benzerliğimden dolayı çevredeki insanlardan ve beni yolda gören insanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. Beni görünce duygulananlar da oluyor. Çocuklar bana sarılarak fotoğraf çektirmek istiyorlar. İlk başlarda benim fotoğraf çektirmek isteyen kişilere izin vermiyordum. Ancak sonradan duruma alıştım ve fotoğraf çektirmek isteyen herkese izin veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu kadar sevilmesi bana gurur veriyor. Öyle bir fikir adamına benzemek bir velinimet. Biz de onun fikirleri doğrultusunda aynı ruha sahibiz. Biz de ülkemiz için her şeyi yaparız. Atatürk'e sima olarak değil de akıl olarak benzemek, o çok daha gurur verici bir şeydir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    heykelini yapsınlar hemen:)))yaptıkları en iyi ve tek şey bu zira... 0 0
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