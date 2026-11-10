Dolmabahçe önünde yürekleri titreten anlar

Türkiye'nin dört bir yanında hayatın durduğu 10 Kasım sabahında İstanbul Boğazı da anmaya sahne oldu. Gemi ve tekneler, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı önünde anma gerçekleştirdi.

DENİZDE DUYGU DOLU ANLAR

Cumhuriyet'in kurucusunun son nefesini verdiği sarayın önünde saat 09.05'te gerçekleştirilen anma, 10 Kasım'ın dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.