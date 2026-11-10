Söke'de 23 yıl önce kaybolan kadının davasında 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Söke'de 23 yıl önce kaybolan kadının davasında 7 şüpheliden 2'si tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Söke Cumhuriyet Başsavcılığının 2003'te 24 yaşındayken kaybolan kadının öldürülmüş olabileceği şüphesiyle başlattığı çalışmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklananlar M.M. ile ağabeyi T.M. olurken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde 2003 yılında 24 yaşındaki Elife Doğrul'un kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.M, eşi M.M, ağabeyi T.M. ile Ö.K, M.B, U.K. ve S.G. adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.M. ve ağabeyi T.M. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğrul'un 23 yıl önce kaybolmasına ilişkin kızı Hülya Yıldız'ın yeniden müracaatta bulunması üzerine çalışma başlatmış, kadının öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 6 Kasım'da 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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