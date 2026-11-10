10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı - Son Dakika
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10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı

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10 Kasım törenine damga vuran an! CHP\'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
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5 yorum
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10 Kasım törenine damga vuran an! CHP\'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı
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CHP’deki ayrışmanın ardından kurulan Yeni Parti ile CHP taraftarları, bu kez Sakarya’daki 10 Kasım anma töreninde karşı karşıya geldi. Tören esnasında CHP çelenginin yere düşmesi Yeni Partililer tarafından alkışlandı.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla yaşanan kırılma, siyasi arenadaki yansımalarını sürdürüyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekilinin partiden ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından, iki yapı arasındaki gerilim sahada da hissedilmeye başladı.

<a class='keyword-sd' href='/10-kasim/' title='10 Kasım'>10 Kasım</a> törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı

10 KASIM TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

İki partinin mensupları ve destekçileri arasındaki siyasi rekabetin son örneği Sakarya'da yaşandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü kapsamında Sakarya'da gerçekleştirilen resmi çelenk sunma töreninde iki grup karşı karşıya geldi.

10 Kasım törenine damga vuran an! CHP'nin çelengi düştü, Yeni Partililer alkışladı

ÇELENK DÜŞTÜ, ALKIŞLAR YÜKSELDİ

Protokol sırasına göre anıta sunulan CHP çelenginin kazara yere düşmesi üzerine alanda bulunan Yeni Parti mensuplarının alkışla karşılık verdiği görüldü. Tören alanında kısa süreli şaşkınlık ve gerginliğe yol açan olay, parti içi ayrışmanın yerelde de derinleştiğini gözler önüne serdi.

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Okurların en beğendiği yorum

“bunlar ülke yönetecek öylemi atalarına saygıları bu kadar”

Tüm yorumlar (5)
Cumhuriyet Halk PartisiYeni PartiPolitika10 KasımSakaryaGüncelTörenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (5)

  • rıdvan solmaz rıdvan solmaz:
    bunlar ülke yönetecek öylemi atalarına saygıları bu kadar 5 1
  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    mutlu oldukları şeye bak. mallık 5 1
  • Recep Türkkay Recep Türkkay:
    Atatürk şimdi hangi partide chpdemi kaldı yoksa iyi partiyemi geçti 2 1 Yanıtla
    koca58yavuz koca58yavuz:
    çok komiksin 0 0
  • Sait Kurt Sait Kurt:
    beyin olsa zaten buna gülmezlerdi 0 0 Yanıtla
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