Atatürk'ün cenaze görüntüleri 88. yılda Sinema arşivinden paylaşıldı - Son Dakika
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Atatürk'ün cenaze görüntüleri 88. yılda Sinema arşivinden paylaşıldı

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Atatürk\'ün cenaze görüntüleri 88. yılda Sinema arşivinden paylaşıldı
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Sinema Genel Müdürlüğü Film Arşivi, Atatürk'ün cenazesinin İstanbul'dan Ankara'ya nakledildiği görüntüleri 88. yıl dönümünde sanal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde 21 Kasım 1938'de Ankara'daki tören ve naaşın Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabre getirilişi de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, cenazesinin İstanbul'dan Ankara'ya nakledildiği görüntüleri paylaştı.

Sinema Genel Müdürlüğü Film Arşivi'nin sanal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin 19 Kasım 1938'de Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e, oradan da trenle Ankara'ya getirildiği görüntülere yer verildi. Görüntülerde ayrıca 21 Kasım 1938'de Ankara'da düzenlenen tören ve Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine getirildiği anlar yer aldı.

Paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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