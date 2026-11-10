Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler - Son Dakika
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Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler

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Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler
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İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik’in kız kardeşi Şevval Özçelik, fabrika yetkililerine tepki gösterdi. Ağabeyinin daha önce de iş yerinde ellerinden yaralandığını ancak şikayetçi olmaması için tehdit edilerek korkutulduğunu iddia etti. Özçelik, sorumlulardan hesap soracağını söyledi.

Aliağa’daki patlamada yaşamını yitirenlerin yakınlarının Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor. Bekleyen aileler arasında bulunan Şevval Özçelik, ağabeyinin ölüm haberinin kendilerinden saklandığını söyledi.

“AĞABEYİM SABAH ÖLDÜ AMA BİZE SÖYLEMEDİLER”

İzmir Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen aileler arasında bulunan 20 yaşındaki Şevval Özçelik, ağabeyinin ölümünden firma yöneticilerini ve diğer sorumluları sorumlu tuttu. Özçelik, “Annem ve babam kardeşimin yasını bile tutamıyor. Çünkü ağabeyim dün saat 12.00'de firma yöneticileri ve diğer sorumlular tarafından öldürüldü. Henüz kimlerin sorumlu olduğunu bile bilmiyorum. Ağabeyim sabah saatlerinde öldü ama bize öldüğünü söylemediler” dedi.

Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler

“BU İNSANLAR ÇÖP MÜ?”

Akşam saatlerine kadar ağabeyinden haber alamadıklarını anlatan Özçelik, ailelerin yakınlarını bulmak için Adli Tıp’a yönlendirilmesine tepki gösterdi. Özçelik, “Bu insanlar çöp mü?” diye sordu.

"ELLERİ DAHA ÖNCE BU İŞ YERİNDE YANDI"

Ağabeyinin fabrikada işe başlayalı henüz 3 ay olduğunu belirten Özçelik, iş yerinde daha önce de patlama yaşandığını ve ağabeyinin o sırada ellerinden yaralandığını anlattı.

Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler

Özçelik, “Bu ikinci patlamaydı. İlk patlamada bir kişi öldü ama olay büyümedi. Ağabeyimin de daha önce bu iş yerinde elleri yandı. Ancak çevresindeki insanlar, onu ‘İş kazası dersen seni işten atarlar, seninle uğraşırlar’ diyerek korkutmuş. Menemen Devlet Hastanesi’ne kontrole gitti ama yine de şikayetçi olamadı. Aradan bir hafta geçtikten sonra çalışmak için tekrar iş yerine gitti. Kendisiyle uğraşacaklarını ve tehdit edileceğini söylediler. Ağabeyimin canına kastettiler. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Rahat uyumayın. Elimden geleni yapacağım” diye konuştu.

Fabrika patlamasında ölen mühendisin kardeşi konuştu! Şikayetçi olmasın diye tehdit etmişler

"DOĞUM GÜNÜMDE BANA HEDİYELER ALACAKTI"

Ağabeyinin bekar olduğunu ve henüz 25 yaşında olduğunu hatırlatan Özçelik, 16 Kasım’daki doğum günü için ağabeyinin kendisine hediye alacağını anlattı. Özçelik, “16 Kasım’da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Sabah bana saçını nasıl kestireceğini sordu. Yeni tıraş olmuştu, akşam bana gösterecekti. Siz bunu benim elimden aldınız. Teker teker hesap vereceksiniz. En az suçlusundan en çok suçlusuna kadar hepsinden hesap soracağım. Teker teker hesap vereceksiniz” dedi.

AKRABALARI DA HESAP SORACAK

Kadir Kaan Özçelik’in diğer akrabaları da sorumlulardan hesap soracaklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA
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