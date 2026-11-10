İzmir\'deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Aliağa'daki fabrika patlamasında yaşamını yitirenlerin isimleri ve defnedilecekleri yerler açıklandı. Hayatını kaybedenlerden 6'sı Menemen’de, 3'ü Aliağa’da toprağa verilecek.

İŞTE HAYATINI KAYBEDENLER

Faciada yaşamını yitiren 17 kişinin isimleri ve defnedilecekleri mezarlıklar şöyle:

İlker Sığırtmacıoğlu – Aliağa Bozköy Mezarlığı

Hüsnü Ersoy – Aliağa Bozköy Mezarlığı

Göksel Ünaldı – Aliağa Bozköy Mezarlığı

Yasin Taşçı – Menemen Koyundere Mezarlığı

Uğur Temel – Buca’da bir mezarlık

Barış Güney – Afyonkarahisar Güneytepe Mezarlığı

Orhan Altay – Buca Kaynaklar Mezarlığı

Özcan Efe – Manisa Şehzadeler Kırtıkdere Mezarlığı

Recep Fedai – Afyonkarahisar Şuhut Karacaören/Karaadilli Köyü Mezarlığı

Abdülkadir Kınacı – Menemen Yahşelli Çınarlıdere Mezarlığı

Ceylan Bıyıklı – Menemen Emiralem Mezarlığı

Ferhat Maraşlı – Menemen Koyundere Mezarlığı

Ersin Oğuz – Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı

Mustafa Sert – Menemen Asarlık Mezarlığı

Kadir Kaan Özçelik – Menemen Ulukent Mezarlığı

Serkan Kurt – Doğançay Örnekköy Mezarlığı

Fatih Işık – Kırıkkale Yuva Mezarlığı

6 CENAZE MENEMEN’DE DEFNEDİLECEK

Hayatını kaybedenlerden Yasin Taşçı, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Mustafa Sert ve Kadir Kaan Özçelik, Menemen’deki mezarlıklarda toprağa verilecek. İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy ve Göksel Ünaldı ise Aliağa Bozköy Mezarlığı’nda defnedilecek. Barış Güney ile Recep Fedai’nin cenazeleri Afyonkarahisar’a, Fatih Işık’ın cenazesi ise Kırıkkale’ye götürülecek.

25 YAŞINDAKİ MÜHENDİS DE HAYATINI KAYBETTİ

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin açıklamasına göre hayatını kaybedenlerden Kadir Kaan Özçelik, 25 yaşında bir makine mühendisiydi. Yakınlarının aktardığına göre Özçelik, fabrikada yaklaşık 3 ay önce işe başlamıştı.

KINIK’TA YAŞIYORDU

Yerel basında yer alan bilgilere göre, patlamada yaşamını yitiren Ersin Oğuz’un Kınık’ta yaşadığı öğrenildi. Oğuz, Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.