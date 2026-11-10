Ünlü isimlerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ünlü isimlerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü isimlerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği patlama, Türkiye'yi yasa boğdu. Tarkan, Ajda Pekkan, Ebru Gündeş ve Hadise, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajları yayımlarken yaralılara acil şifa diledi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Faciada 17 kişi yaşamını yitirirken 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Yaşanan acı olayın ardından sanat dünyasından da taziye mesajları geldi.

TARKAN VE AJDA PEKKAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Megastar Tarkan, patlamada hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"İzmir Aliağa'daki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzüldüm. Can kaybının artmamasını temenni ediyorum."

Ünlü isimlerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı

Ajda Pekkan da aynı ifadelerle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilerken yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşması temennisinde bulundu.

Ünlü isimlerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı

EBRU GÜNDEŞ'TEN TAZİYE MESAJI

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş de Aliağa'daki patlamanın ardından üzüntüsünü dile getirdi. Gündeş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İzmir Aliağa'da yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim yaralılarımıza acil şifa versin."

Ünlü isimlerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı

HADİSE'DEN İŞ CİNAYETLERİNE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Hadise ise hayatını kaybeden işçileri anarken çalışma hayatındaki can kayıplarına dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, mesajında şu sözleri kullandı:

"İzmir'de yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçilerimizin haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden emekçilerimizin ailelerine ve sevdiklerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bir daha hiçbir insanımızın çalışırken hayatını kaybetmediği günler diliyorum."

17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi 17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş Evlilik Güzeldir dizisi dün akşam yayınlanmadıEvlilik Güzeldir dizisi dün akşam yayınlanmadı İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 17İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 17 HABAŞ'ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmışHABAŞ'ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış
Ajda PekkanEbru GündeşMagazinTürkiyeTarkanHadiseAliağaİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Otoparkta gördüğü kadını kucaklayıp kaçırmaya çalıştı, 3 saat sonra sokakta çıplak yakalandı Otoparkta gördüğü kadını kucaklayıp kaçırmaya çalıştı, 3 saat sonra sokakta çıplak yakalandı
İstanbul’dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa’nın Bodrum’u olarak anılıyor İstanbul'dan kaçanların yeni gözdesi: Bursa'nın Bodrum'u olarak anılıyor
Dosyası Ankara’ya gönderilen Mustafa Sarıgül’den açıklama Dosyası Ankara'ya gönderilen Mustafa Sarıgül'den açıklama
İkiz kardeşler art arda öldü Polis yarısı yenmiş sabunun peşinde İkiz kardeşler art arda öldü! Polis yarısı yenmiş sabunun peşinde
Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “fon soruşturması“ açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "fon soruşturması" açıklaması
Sadece tek bir baharat kullanılıyor, tadına bir kez bakan bir daha unutamıyor Sadece tek bir baharat kullanılıyor, tadına bir kez bakan bir daha unutamıyor
Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular Havalimanında dumura uğratan görüntü: Terminalin ortasına yer sofrası kurdular
08:17
Altın yatırımcısının gözü ABD’de Fiyatlarda yön değişti
Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti
07:30
Şeyhin devasa Hummer’ı görenleri şaşırtıyor İçinde yok yok
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok
07:22
Suriye, Türkiye’nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor
Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor
07:03
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi
17 işçinin öldüğü fabrikanın önünde kendini ateşe verdi
06:50
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş
06:24
Özge Borak’tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
Özge Borak'tan Ata Demirer açıklaması: Yıllar sonra sessizliğini bozdu
06:15
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz
00:29
ABD’den İsrail’e silah kararı Dikkat çeken kararı duyurdular
ABD'den İsrail'e silah kararı! Dikkat çeken kararı duyurdular
00:01
Emir Sarıgül’den babasına iki darbe birden
Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
22:23
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 17
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 17
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 08:34:36. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlü isimlerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android