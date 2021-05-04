Son Dakika Manisa Haberleri

16:34 Büyükşehir, Çölyak Hastalarını unutmadı Manisa Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarına yıllardır sürdürdüğü glütensiz gıda paketi desteğine yine devam etti.

16:10 Pazar yerlerinde alınacak tedbirler görüşüldü Manisa'da tam kapanma sürecinde açılmasına izin verilen pazar yerleri ve alınacak tedbirlere ilişkin toplantı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

16:06 Pandemi sürecinde öğrencilere su tasarrufu bilinci aşılanıyor MASKİ Genel Müdürlüğü, 2018 yılından bu yana il genelindeki okullarda 10 bin öğrenciye ulaşarak su tasarrufu konusunda eğitim verdi.

15:55 Alınan tedbirler işe yaradı, Manisa en az vaka olan 10 il arasına girdi Alınan tedbirler işe yaradı, Manisa en az vaka olan 10 il arasına girdi Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Manisa'da düşen vaka sayılarını değerlendirdi "Aldığımız sonuçlar Manisa halkının ve denetim ekiplerimizin başarısıdır" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı en az vakanın görüldüğü 10...

14:08 Büyükşehir'den Muhsin Yazıcıoğlu'na son dokunuşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkezde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

13:38 Yunusemre ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oluyor.

13:36 Ülkü Ocakları ihtiyaç sahiplerini unutmadı Manisa'nın Salihli ilçesindeki Ülkü Ocakları Ramazan Ayı dolayısıyla yardıma muhtaç durumda bulunan, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı.

13:21 Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında çalışmalar devam ediyor Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkezde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

13:18 Karafil'den 'Covid-19 meslek hastalığı sayılsın' talebi Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla ilgili ikinci raporunu hazırlayan HAK-İŞ Konfederasyonu Covid-19'un meslek hastalığı sayılmasını istedi.

12:43 Sarıgöl'de Trafik Haftası kutlamaları Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Büro görevlilerince Trafik Haftası nedeniyle ilçenin genelinde ve uygulama noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

12:06 MASKİ'nin Dereköy'deki menfez imalatlarına yerinde inceleme Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Akhisar ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde 5 ayrı noktada yapılan menfez imalatı yerinde incelendi.

11:53 "Tam kapanma" tedbirlerini ihlal eden 592 kişiye ceza uygulandı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29 Nisan akşamından bu yana uygulanan "tam kapanma" tedbirleri kapsamında Manisa'da yapılan denetimlerde, kısıtlamaları ihlal ettiği belirlenen 592 kişiye, 611 bin 598 lira ceza verildi.

11:09 Kirazda yeni sezon "rekor ihracat" hedefiyle başladı Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden kirazda geçen yıl yaklaşık 224 milyon dolarla kırılan ihracat rekorunun, yeni başlayan sezonda 250 milyon dolara taşınması hedefleniyor.

10:25 Spil Dağı Milli Parkı'nda yangın; havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

10:23 Ortapark çevresindeki ATM'ler taşınıyor Turgutlu Belediyesi tarafından Atatürk Bulvarı ve Akçakmak Yolu üzerinde Ortapark içerisinde bulunan yaya yoğunluğunda geçişe engel olan banka ATM'leri Turgutlu Belediyesi ile PTT Binası arasında bulunan alana taşınacak.

08:21 Aliağa Belediyesi 8 mahalle projesini birlikte açıkladı Aliağa'yı Pandemi Sonrası Güzel Günlere Hazırlayan Aliağa Belediyesi, Farklı Mahallelerde Gerçekleştireceği 8 Projeyi 3 Ayda Tamamlayarak Hizmete Alacak.

08:09 Manisa Spil Dağı Milli Parkında orman yangını Manisa Spil Dağı Milli Parkında bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangın Orman İşlerme Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

08:00 Devrilen traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı MANİSA'nın Demirci ilçesinde, Mehmet Ali Ç. (49) tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalınca ağır şekilde yaralandı.

23:19 Son dakika haber: Seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın söndürüldü Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tırdaki yangın söndürüldü.

22:01 Devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Manisa'nın Demirci ilçesinde, devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

20:17 Devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

19:31 Son Dakika | Manisa'da 'tarihi eser' operasyonu: 8 gözaltı Son dakika habere göre MANİSA ve 5 ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser, silah, patlayıcı ve çeşitli materyaller ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

18:12 Salihli'de trafik haftası denetimleri Manisa'nın Salihli ilçesinde, Karayolu Trafik Haftası kapsamında polis ekipleri tarafından bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

17:59 TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 75 Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 68 Türkiye Basketbol Ligi 28. hafta erteleme karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 75-68 mağlup etti.

16:58 Büyükşehir, İlkyardım Eğitimlerine büyük önem veriyor Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı; Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli 90 personele yönelik ilkyardım hatırlatma eğitimi verdi.

16:06 Son dakika haber: Manisa'da başarılı trafik polisleri ödüllendirildi Gelen son dakika haberine göre Manisa'da Trafik Haftası dolayısıyla özverili çalışma sergileyerek başarılı olan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik personeli, Vali Yaşar Karadeniz tarafından 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi.

15:57 Son dakika haberi | Manisa'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı Son dakika haber... Manisa'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı Manisa'nın Ahmetli ilçesinde gerçekleştirilen kaçak kazı olayı sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, 5 ilçede düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda;

15:33 Manisa'da jandarmanın definecilere yönelik operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı Manisa'nın 5 ilçesinde, SİT alanlarında izinsiz kazı yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

15:22 YARALI FLAMİNGOYA PROTEZ BACAK YAPTI MANİSA'nın Salihli ilçesinde ayakları yanmış halde boş arazide bulunan flamingo, emekli sınıf öğretmeni İsmail Kocamaz tarafından yapılan protez bacak sayesinde tekrar hayata tutundu.

15:08 Belediye Pasajı Ramazan Bayramı öncesinde temizlendi Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Belediye Pasajında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

15:02 Trafik ekiplerinden çevrimiçi trafik eğitimi Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine EBA ve Zoom programları üzerinden çevrimiçi trafik eğitimi verildi.

14:35 Başkan Bilgin'den personeline müjde Saruhanlı Belediyesinin iştiraki Sarbel A.Ş. tarafından, çalışanların maaş ödemesine ilişkin düzenlenen Banka Promosyonu İhalesini kazanan banka tarafından şirket çalışanı 236 personele 3 bin 20 TL promosyon ödemesi yapılacak.

14:13 MABEM'de Eğitim Online Devam Ediyor Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim alanındaki en önemli projelerinden bir tanesi olan MABEM'ler, tam kapanma sürecinde online eğitim ile öğrencilerine destek vermeye devam ediyor.

14:07 Muradiye'ye 300 milyonluk yatırım MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, alt ve üstyapı çalışmaları ile dönüşümü yaşayacak olan Muradiye Mahallesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

14:00 SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA 850 AİLEYE YARDIM EDİYOR MANİSA'nın Salihli ilçesinde kırtasiye masraflarını karşılayamayan öğrencilerinin ailelerine erzak yardımında bulunan Melek Madan (30), sosyal medya hesabı üzerinden açtığı 'Salihli'nin meleği' isimli sayfası ile zaman içerisinde 850 aileye ulaştı.

13:57 Tam kapanma sürecinde çalışmalar aralıksız sürüyor Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki birçok noktada tamirat çalışmalarına devam ediyor.

12:46 Yunusemre yeşil sahalarını genç sporcularına hazırlıyor Yunusemre Belediyespor, Evrenos ve Karaali'de bulunan futbol sahalarını gelecek sezon için hazırlıyor.

12:15 Son dakika haberleri | Manisa'da Kızılay'dan jandarma trafik ekiplerine ilk yardım eğitimi Son dakika haberler... Türk Kızılay Manisa Şubesi ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı işbirliğinde il genelinde görevli jandarma trafik personeline ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı.

12:12 Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, 24-30 Nisan arasında 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu. Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

11:55 Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı; Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli 90 personele yönelik ilkyardım hatırlatma eğitimi verdi.

11:37 Manisa'da kazan fırlatan çaycıya, 5 bin lira destek ödemesi geldi 17 günlük tam kapanma nedeniyle, işletmesi kapatıldığı için zor durumda kalan ve destek alamayan çaycı, çay kazanını sokağa attı. Bu durum, Manisa Valiliği'ni harekete geçirdi. Zor durumda kalan vatandaşa 5 bin 100 lira destek ödemesi yapıldı.

11:33 Ayağı yanan flamingoya protez bacak yaptı Ayağı yanan flamingoya protez bacak yaptı Ayağının yarısı yanan yaralı flamingo hayvanseverlerin desteğiyle hayata tutundu Yaralı flamingo Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edilecek Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otelin yakınlarında yürüyemez halde bulunan flamingo, yapılan...

10:36 İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil İzmir ve Manisa'da küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil Geçtiğimiz yıl İzmir ve Manisa'da toplam 285 orman yangını çıktı, 4 bin 200 hektar alan alevlere teslim oldu İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, geçtiğimiz sene İzmir ve Manisa illerinde 285 adet yangının çıktığını ve bu zaman...

09:42 Yurtta hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında) ile İzmir, Manisa ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak...

09:22 Manisa'nın 'dumanlı papaz' eriğinde hasat başladı TÜRKİYE'nin önemli erik üretim merkezlerinden Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen, iriliği, sertliği, bol su oranı ve üzerini kaplayan buğusuyla diğer türlerden ayrılan 'dumanlı papaz' eriğinde hasat başladı.