Manisa merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar ağına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait banka hesaplarında 1 milyar 191 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi saptandı. 36 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik bir çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynayan kişilerin para transferlerinde kullandığı banka hesapları mercek altına alındı. Yapılan analizler sonucunda, şüphelilere ait hesaplarda toplam 1 milyar 191 milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi olduğu tespit edildi.

24 Kasım tarihinde, Manisa merkezli olacak şekilde İzmir ve Batman'da 36 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 32 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi; bunlardan 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, yasa dışı bahis ve sanal kumarın finansal kaynaklarının kurutulması ile suç ağlarının ortaya çıkarılmasına dönük mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.