Bulgaristan'ın Burgaz bölgesine bağlı Tsarevo kasabasında haftalardır merak konusu olan konteynerin içindeki yük ortaya çıktı.

22 GÜN BOYUNCA NÖBET TUTULDU

2 Kasım'da Arapya ve Oasis kamp alanları arasındaki kayalıklara vuran konteynerin tespit edilmesinin ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Dalgaların konteyneri yeniden denize sürüklememesi için önlem alınırken sınır polisi ekipleri bölgede 22 gün boyunca nöbet tuttu. Konteyner, 24 Kasım'da Sofya Askeri Savcılığının izniyle soruşturma ekipleri ve gümrük görevlilerinin gözetiminde açıldı.

İÇİNDEN NOEL BABA HEYKELLERİ VE KUTUP AYISI FİGÜRÜ ÇIKTI

Reuters'ın haberine göre konteynerin içerisinden insan boyutunda Noel Baba heykelleri, ren geyiği figürleri, kutup ayısı heykeli ve çeşitli yılbaşı süsleri çıktı. Heykellerden birinin bakır renkli bir atın üzerinde, diğerinin ise hediyelerle dolu bir kızakta oturduğu görüldü.

TOPLAM DEĞERİ 50 BİN EURO

Bulgaristan devlet televizyonunun aktardığı bilgilere göre, konteynerde bulunan 80'den fazla kolideki ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 50 bin euro olduğu belirlendi. Romanyalı bir şirkete ait olduğu açıklanan ürünlerin büyük bölümünün zarar görmediği tespit edildi. Kurtarılan malzemelerin kara yoluyla Romanya'ya gönderileceği bildirildi.

DENİZ DRONLARIYLA VURULAN GEMİYE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bulgar yetkililer, konteynerin 28 Ekim'de Karadeniz'de deniz dronlarıyla düzenlenen saldırı sonucu batan Contship Jet adlı yük gemisine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İsrail'in Hayfa Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden gemide 421 konteyner bulunuyordu. Geminin 18 kişilik mürettebatının tamamı kurtarılmıştı. Geminin Atina merkezli işletmecisi Contships Management ise kıyıya vuran konteynerin söz konusu geminin yükleri arasında bulunduğunu henüz doğrulayamadıklarını açıkladı.

KONTEYNERİN AKIBETİNE SAVCILIK KARAR VERECEK

Burgaz Bölge Valisi Diko Dikov, konteynerde tehlikeli herhangi bir madde bulunmadığını belirtti. Hasar gören konteynerin kıyıdan kaldırılmasına ilişkin askeri savcılığın talimatının beklendiği bildirildi.