Hande Erçel, 33. yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Lüks giyim tarzı ve mücevher tercihleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncunun doğum günü kutlamasına parmağındaki yüzük damga vurdu.

33. YAŞINI ARKADAŞLARIYLA KUTLADI

Özel hayatının yanı sıra giyim tarzıyla da dikkat çeken Hande Erçel, yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte karşıladı. Doğum günü partisinde şıklığından ödün vermeyen oyuncu, siyah-beyaz renklerin hakim olduğu püsküllü bir elbise tercih etti. Doğal tonlardaki makyajıyla görünümünü tamamlayan Erçel'in doğum günü kutlamasından renkli kareler ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun çiçeklerle süslenen doğum günü pastası da dikkat çekti.

TÜM DİKKATLER PARMAĞINDAKİ YÜZÜĞE ÇEVRİLDİ

Doğum günü için tercih ettiği elbisesi ve makyajıyla göz dolduran Hande Erçel'in kombinindeki en dikkat çekici ayrıntı ise parmağındaki yüzük oldu. Lüks markalara ait tasarımları tercih eden oyuncunun bu kez mücevherinin fiyatı merak konusu oldu. Erçel'in doğum günü partisinde taktığı yüzüğün yaklaşık 2 milyon TL değerinde olduğu iddia edildi. Ünlü oyuncunun mücevher tercihine ilişkin ortaya atılan rakam, doğum günü kutlamasının önüne geçti.