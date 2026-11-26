Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 49 yaşındaki iş insanı Fedai Karagöz evinde elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulundu. İş seyahatinden beklenenden erken döndüğü öne sürülen Karagöz'ün, evinde eşi ve iki erkekle karşılaştığı, ardından çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü iddia edildi.

İŞ SEYAHATİNDEN ERKEN DÖNDÜ, EVİNDE İKİ ERKEKLE KARŞILAŞTI

İddiaya göre iş seyahatinden erken dönen Fedai Karagöz, evine geldiğinde eşini iki erkekle birlikte gördü. Bunun üzerine taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Karagöz'ün darbedildikten sonra boğularak öldürüldüğü öne sürüldü.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE BULUNDU

Olay, dün sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesi Alpaslan Mahallesi 5559 Sokak'taki 2 katlı apartmanda meydana geldi. Evden gelen gürültü ve kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla ikinci kattaki daireye giren ekipler, Fedai Karagöz'ü salonda elleri ve ayakları iple bağlanmış halde ölü buldu.

ÖN OTOPSİ RAPORUNDA DARP VE BOĞULMA BULGUSU

Karagöz'ün cenazesi, Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığında yapılan otopsinin ardından incelendi. Hazırlanan ön raporda, vücudunda darp izlerine rastlandığı ve boğulduğunun tespit edildiği öğrenildi.

EŞİ VE İKİ ERKEK GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olay sırasında evde bulunan eşi A.K. ile B.K. ve M.B. isimli iki erkeği gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturma devam ediyor.