Güney Kore'de borsada yaşanan sert düşüşü değerlendiren ekonomi programı sunucusu Kim Ah-hyun, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Yatırımcılara zor günlerde güçlü kalmaları çağrısında bulunan sunucu, Samsung Electronics hisselerine bağlı kaldıraçlı yatırım ürününün yüzde 15,21 değer kaybettiğini gösteren grafik ekrana gelince konuşmakta güçlük çekti.

YATIRIMCILARA "DAYANIN" ÇAĞRISI YAPTI

Olay, Güney Kore'nin Seoul Economic TV kanalında yayımlanan ekonomi programında yaşandı. ABD'nin Nasdaq endeksindeki düşüşü değerlendiren Kim Ah-hyun, piyasalardaki kayıpların devam edebileceğini belirterek yatırımcılara içinde bulundukları zorlu dönemi atlatmaları yönünde telkinlerde bulundu.

GRAFİĞİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Samsung Electronics hisselerine bağlı kaldıraçlı yatırım ürününün günlük kaybını gösteren grafiğin ekrana verilmesiyle sunucu bir anda sustu. Başını öne eğerek kendisini toparlamaya çalışan Kim, gözyaşlarına hakim olamayınca kameraya arkasını döndü.

GÜNEY KORE BORSASINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD'deki teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin hisselerinde yaşanan satış dalgası, Güney Kore piyasalarını da olumsuz etkiledi. Ülkenin gösterge endeksi KOSPI, 25 Kasım'da yüzde 6'dan fazla geriledi.

Kim, yayın sırasında yabancı yatırımcıların yoğun satışlarına ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizliklere değinerek yatırımcıları aceleci işlemlerden kaçınmaları konusunda da uyardı.

HERKES AYNI İHTİMAL ÜZERİNDE DURDU

Sunucunun canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadığı görüntüler, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcıların birçoğu, sunucunun da borsadaki sert düşüş nedeniyle maddi kayıp yaşamış olabileceğini öne sürdü.

Bazı kullanıcılar, "Herhalde kendisi de büyük maddi kayıp yaşadı" yorumunda bulunurken bazıları ise sunucunun yatırımcıların yaşadığı kayıplar karşısında duygulanmış olabileceğini belirtti.