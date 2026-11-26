İstiklal Caddesi'nde görevini yaptığı sırada bir sokak fotoğrafçısıyla karşılaşan Gülüm, fotoğrafının çekilmesi için izin verdi. Çekim sırasında fotoğrafçıyla sohbet eden genç kadının doğal tavırları ve içten gülümsemesi, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.

Instagram, TikTok ve X'te paylaşılan görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı Gülüm'e destek ve sevgi mesajları gönderdi.

"VİDEO 3 AY ÖNCESİNE AİT, KURGU DEĞİL"

Kendisine gösterilen yoğun ilginin ardından açıklama yapan Gülüm, görüntülerin üç ay önce çekildiğini belirterek şunları söyledi:

"Herkese selam. Aldığım yorumlar karşısında gerçekten saygıyla eğiliyorum. Çok içten dilekleriniz için, bana ettiğiniz dualar için Allah sizden binbir kere razı olsun. Video 3 ay öncesine ait. Birkaç fotoğraf çekip gideceğini sanarken videoyu da çekmiş. İnanın ki kurgu değil."

"İSTİKLAL'İN GÜLÜ DERLER"

Altı yıldır temizlik görevlisi olarak çalıştığını ve mesleğini severek yaptığını anlatan Gülüm, cadde esnafıyla kurduğu güçlü bağdan da söz etti.

"6 seneden beri ben bu meslek içerisindeyim. Çok da severek yapıyorum. İstiklal'in gülü derler. Bütün esnaf, abiler, ablalar olsun, onları çok severim. Onlar da beni çok sever. Hiçbir şekilde yaptığım meslekten dolayı şu güne kadar utanıp veya gocunmadım. Rabbim alnımın teriyle çalışmayı nasip etti. Şükürler olsun."

"BİR ANDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAK ŞOK EDİCİ"

Gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Gülüm, kendisine güzel dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

"İçten dilekleriniz, dualarınız gerçekten benim için çok değerli. Bir anda böyle bir şey yaşamak inanın ki birazcık şok edici bir durum. Ne söyleyeyim bilemiyorum ama Allah sizden razı olsun. Güzel dualarınız için çok teşekkür ederim. Şükürler olsun bugünümüze."