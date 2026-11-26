Çorum'da 3 çocuk annesi Esin Özdemir'in, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürülmesinin ardından kendisini vuran şüpheli de hastanede öldü.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'nde 24 Kasım günü saat 18.30 sıralarında, özel sektörde mühendis olarak çalışan Gökhan Özdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir'in yaşadığı eve gitti. Çift arasında çıkan tartışmada Gökhan Özdemir, 3 çocuklarının da evde bulunduğu sırada eşini tabancayla vurdu. Esin Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. 19 yıllık evli olan çiftin uzun süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

ÇOCUKLAR EVDEN ÇIKARILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökhan Özdemir kendisini eve kilitlediği için ekipler içeri giremedi. Şüphelinin izin vermesi üzerine 3 çocuk polis ekiplerince güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.

ÇANKIRI'DAN ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ GELDİ

Teslim olmayan şüpheli için Çankırı'dan Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri bölgeye gönderildi. Binanın giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alan ekipler, apartmanın 4'üncü katındaki dairede bulunan Özdemir'le görüştü. Yaklaşık 11 saat süren ikna çalışmalarına rağmen teslim olmayan Özdemir, sabah saatlerinde kendisini silahla vurdu.

YOĞUN BAKIMDA ÖLDÜ

Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Özdemir'i ağır yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özdemir, yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYINPEDERİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİĞİ BELİRLENDİ

Olayla ilgili soruşturma yürüten ekipler, Gökhan Özdemir'in cinayetten yaklaşık yarım saat önce Üçtutlar Mahallesi Binevler mevkiinde bulunan, kayınpederi A.H.'ye ait evi ateşe verdiğini belirledi. Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Esin Özdemir'in cenazesi ise kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.