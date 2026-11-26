Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbide düdük çalacak hakem belli oldu. Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.

DAHA ÖNCE FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ YÖNETTİ

Oğuzhan Çakır, 23 Aralık 2025'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbide görev yapmıştı.

Çakır ayrıca Süper Lig'de 3 Kasım 2024'te Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği ve 9 Mayıs 2026'da Trabzonspor'un Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaları da yönetmişti.

GALATASARAY HİÇ KAYBETMEDİ

Oğuzhan Çakır, bugüne kadar Beşiktaş'ın 7, Galatasaray'ın ise 6 karşılaşmasında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar, Çakır'ın yönettiği maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Galatasaray ise Çakır'ın görev yaptığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılıların iki galibiyetinden biri, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından hükmen tescil edildi.

OĞUZHAN ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

Beşiktaş 1-2 Trabzonspor

Beşiktaş 2-2 Alanyaspor

Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş (Türkiye Kupası)

Beşiktaş 1-2 Gençlerbirliği

Antalyaspor 1-1 Beşiktaş

Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş

OĞUZHAN ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI