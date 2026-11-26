Beşiktaş-Galatasaray derbisine o hakem: Galatasaray onunla hiç kaybetmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. Galatasaray'ın Çakır yönetiminde hiç mağlubiyet yaşamaması, Beşiktaş'ın ise 3 kez sahadan yenilgiyle ayrılması dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbide düdük çalacak hakem belli oldu. Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.
DAHA ÖNCE FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ YÖNETTİ
Oğuzhan Çakır, 23 Aralık 2025'te Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbide görev yapmıştı.
Çakır ayrıca Süper Lig'de 3 Kasım 2024'te Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği ve 9 Mayıs 2026'da Trabzonspor'un Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmaları da yönetmişti.
GALATASARAY HİÇ KAYBETMEDİ
Oğuzhan Çakır, bugüne kadar Beşiktaş'ın 7, Galatasaray'ın ise 6 karşılaşmasında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar, Çakır'ın yönettiği maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Galatasaray ise Çakır'ın görev yaptığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılıların iki galibiyetinden biri, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından hükmen tescil edildi.
OĞUZHAN ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI
- Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
- Beşiktaş 1-2 Trabzonspor
- Beşiktaş 2-2 Alanyaspor
- Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş (Türkiye Kupası)
- Beşiktaş 1-2 Gençlerbirliği
- Antalyaspor 1-1 Beşiktaş
- Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş
OĞUZHAN ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI
- Galatasaray 1-1 Kocaelispor
- Galatasaray 1-1 Gaziantep FK
- Galatasaray 3-1 Göztepe
- Galatasaray 3-0 Adana Demirspor (hükmen)
- Galatasaray 2-2 Eyüpspor
- Galatasaray 3-3 Kasımpaşa
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)