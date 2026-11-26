Bankacıların verdiği bilgiye göre Merkez Bankası, yurt içinde cevherden üretilen altınlara yönelik alım işlemlerine ara verdi. TCMB, söz konusu karara ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

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“Batı Ukrayna da ekonomik darbe yedi, Amerika da İran da ekonomik darbe yedi. Kazanan Çin, Türkiye gibi tarafsız kalan ülkeler oldu. Amerikan ürünlerine boykota…”