Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Eskişehir'de eğitim maksadıyla kalkış yapan helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek, taziye dileklerini iletti.