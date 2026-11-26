MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısında, son iki haftada yaşanan helikopter kazalarının nedenlerini belirlemek için idari tahkikat heyetleri ve kaza kırım ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İKİ KAZADA 9 ŞEHİT

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 12 Kasım akşamı S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit olmuştu. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 24 Kasım akşamı eğitim uçuşu sırasında AS-532 Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu ise 5 asker şehit olmuştu.

"HER TÜRLÜ OLASILIK DİKKATE ALINARAK SÜRDÜRÜLÜYOR"

MSB'nin kazalara ilişkin açıklaması şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağlı birlikler, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve muhafaza etmek amacıyla gece gündüz, her türlü hava ve arazi şartında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda; Malatya ve Eskişehir'de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü olasılığı dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir. Bunun yanında her iki kaza hakkında ilgili Cumhuriyet savcılıkları tarafından adli soruşturmalar da başlatılmıştır."

"SONUÇLAR KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Açıklamada, "Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, kahraman silah arkadaşlarına ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN KÜÇÜK BİR ŞÜPHEYE MAHAL BIRAKILMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programındaki konuşmasında kazalara değinmişti. Erdoğan, Eskişehir'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, 12 Kasım'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde de bir askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını ve 4 askerin şehit olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

LİBYA'DA SALDIRIYA UĞRAYAN RUS GEMİSİ

Libya'nın doğusundaki Bingazi Limanı'nda 22 Kasım'da demirli bir Rus savaş gemisi deniz dronlarıyla düzenlendiği değerlendirilen bir saldırıda hedef alınmıştı. Bingazi'deki hükümet saldırıda 10 kişinin yaralandığını açıklamış, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırıyı üstlenmişti.

MSB, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya-Ukrayna savaşının Akdeniz'e yansımaları ve deniz güvenliği açısından oluşturabileceği risk ve tehditler yakından takip edilmektedir. Uluslararası hukuk uyarınca tarafsız bir devletin karasularında hasmane faaliyetlerde bulunulması yasaktır. Libya tarafı da Bingazi Limanı ve açıklarında gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyine taşımıştır."

"SİVİL GEMİLER HEDEF ALINMAMALI"

MSB, savaşan taraflara uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Savaşan tarafların, başta sivil gemilerin hedef alınmaması olmak üzere uluslararası hukuk kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir. Ülkemiz, savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesine ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Akdeniz'de deniz güvenliği ve seyir emniyetinin sağlanması, deniz yetki alanlarımızın ve kritik altyapılarımızın korunması için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir."

SOMALİ'DEKİ DENİZ KUVVETLERİ TESİSLERİ

MSB, Somali ile imzalanan "Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması" kapsamındaki çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemiz, Somali ile imzalanan 'Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması' kapsamında Somali'nin kıyıları, iç suları ve deniz yetki alanlarında terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer güvenlik tehditleriyle mücadele edilmesine, Somali Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının eğitilmesine ve kapasitelerinin geliştirilmesine, deniz yetki alanlarındaki canlı ve cansız kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik destek sağlamaktadır."

"SOMALİ'YE DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Temeli atılan tesislerin Somali'nin deniz güvenliğine katkı sağlayacağını vurgulayan MSB, şöyle devam etti:

"Temeli atılan deniz kuvvetleri tesisleri de söz konusu iş birliği kapsamında Somali'nin deniz güvenliğinin sağlanması ve askerî altyapısının güçlendirilmesi amacına hizmet etmektedir. Tesislerin kapsamı, tamamlanma takvimi ve ülkemizin üstleneceği görevlere ilişkin çalışmalar Somali makamlarıyla koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. Ülkemiz, Somali'nin kendi güvenliğini sağlayabilecek kapasiteye ulaşmasına, istikrarına ve ekonomik kalkınmasına yönelik desteğini sürdürecektir."