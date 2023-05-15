Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı Haberleri

14:38 MSB Van Sınırında 36 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirdi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van sınırında 36 kilo 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. MSBden yapılan açıklamada Sınırlarımızda keşif gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. ifadesi yer aldı.

14:36 MSB: Van hudut hattında 36 kilo 483 gram uyuşturucu ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği açıkladı.

14:29 MSB: Hudut Kartallarımız Van hudut hattında 36 bin 483 gram uyuşturucu ele geçirdi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sınırlarımızda keşif gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 bin 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

16:35 MSB, Anneler Gününü videolu paylaşımla kutladı MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, asker oğlu paraşüt eğitimi sırasında iniş yaptığı anda ona sarılmak için koşan annenin görüntüsü yer aldı. Şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun mesajı verildi.

11:04 MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPGli terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi devam ediyor.

03:14 MSB: Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit edilen er için intikam alındı Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçükü için intikam alındığını açıkladı. 2 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi ve operasyonlar devam ediyor.

23:55 Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde Bir Asker Şehit Oldu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olduğunu bildirdi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

23:31 MSB: Pençe-Kilit Harekatı'nda 1 asker şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz atışı sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

12:55 Milli Savunma Bakanlığından Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna Silah Hibe Edildi Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Milli Savunma Bakanlığındaki kullanılmayan silahların federasyona hibe edildiğini duyurdu. Federasyon başkanı Gürsel Çolakoğlu, silahların bakım ve tamiratının yapılacağını ve il müdürlüklerinin taleplerinin karşılanacağını belirtti.

15:33 Tahıl Girişimi İçin Türkiye Ev Sahipliğinde Çalışmalar Devam Ediyor Milli Savunma Bakanlığı, Tahıl Girişimi için Türkiye ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde tarafların mutabık kaldığını açıkladı. Görüşmelerde, Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerin tahliyesi de ele alındı.

15:22 MSB: Tahıl Koridoru Anlaşması teknik düzeyde devam edecek Milli Savunma Bakanlığı, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için İstanbul'da yapılan 4'lü görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Tarafların yapıcı yaklaşımlarıyla faydalı toplantılar icra edildiği belirtilirken, Tahıl Girişimi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalındığı ifade edildi.

15:17 MSB: İstanbul'da Tahıl Girişimi için Türkiye ev sahipliğinde çalışmalar devam edecek MSB, İstanbul'da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yaptığı görüşmeler sonucunda Tahıl Girişimi'nin faaliyetlerinin Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devam etmesi konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

15:13 MSB'den Tahıl Koridoru görüşmeleri açıklaması Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tahıl Koridoru görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'İstanbul'da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yaptığımız ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında; önümüzdeki dönemde Tahıl Girişimi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır' denildi.

15:11 MSB Tahıl Koridoru Görüşmeleri Hakkında Açıklama Yaptı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tahıl Koridoru görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 'İstanbul'da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yaptığımız ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında; önümüzdeki dönemde Tahıl Girişimi'nin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik olarak çalışmaların, Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalınmıştır' denildi.

15:00 Tahıl Girişimi Faaliyetleri Türkiye'de Devam Edecek Milli Savunma Bakanlığı, Tahıl Girişiminin etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesine yönelik çalışmaların Türkiye ev sahipliğinde ve dörtlü formatta teknik düzeyde devamı hususunda taraflarca mutabık kalındığını açıkladı. Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile yapılan görüşmelerde ticari gemilerin tahliyesi ve Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda olumlu ilerlemeler kaydedildi.

13:41 Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da basınla buluştu Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ortahisar ilçesindeki yaklaşık 70 bin metrekarelik Boztepe şehir kışlasının, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında, Trabzon Büyükşehir Belediyesine devredildiğini bildirdi.

12:26 Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan sınırında 5 kişinin yakalandığını açıkladı Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik hudutlarımızın güvenliği için görevinin başında olduğunu belirterek, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

20:40 Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri İstanbul'da toplandı MSB, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkililerinin katılımıyla İstanbul'da tahıl girişimi ve diğer konuların ele alındığı bir toplantı yapıldığını açıkladı.

19:04 Milli Savunma Bakanlığı Üsküdar Meydanında Dijital Gösterim Merkezi Kurdu Milli Savunma Bakanlığı, Üsküdar Meydanı'nda yerli imkanlarla hayata geçirilen hava savunma araçları, insansız hava araçları TCG Anadolu ve muharebe tanklarının maketlerinin sergilendiği Digital Gösterim Merkezi kurdu. 10-19 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan merkezde Türkiye'nin savunma sanayisinde hayata geçirdiği projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

18:48 Milli Savunma Bakanlığı, Üsküdar Meydanı'nda Dijital Gösterim Merkezi kurdu Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Üsküdar Meydanı'na yerli imkanlarla hayata geçirilen hava savunma araçları, insansız hava araçları, TCG Anadolu ve muharebe tanklarının maketlerinin sergilendiği Digital Gösterim Merkezi kuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, "Yüzyılın Gücü-Cesaretin Teknolojisi" sloganıyla Üsküdar Meydanı'nda Dijital Gösterim Merkezi kurdu. 10-19 Mayıs tarihleri arasında vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek olan Dijital Gösterim Merkezi'nde Türkiye'nin savunma sanayisinde hayata geçirdiği projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

18:46 Milli Savunma Bakanlığı Üsküdar'da Dijital Gösterim Merkezi açtı Milli Savunma Bakanlığı, Üsküdar Meydanı'nda Dijital Gösterim Merkezi kurdu. Türkiye'nin savunma sanayisinde hayata geçirdiği projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

11:16 Türkiye-Yunanistan ve İran-Türkiye arasında yasa dışı geçiş girişimleri engellendi Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının kahramanca görevi sonucu Türkiye-Yunanistan ve İran-Türkiye arasında yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 8 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

11:00 MSB: Hudut kartallarımız 8 kişiyi yakaladı Milli Savunma Bakanlığı, hudut kartallarının ülkemizden Yunanistan ve İran'dan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladığını açıkladı.

03:23 MSB den KURTARAN-2023 Tatbikatı paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdenizde düzenlenen KURTARAN-2023 Tatbikatından görüntü paylaştı. Tatbikatta kurtarma ekipleri tarafından başarıyla gerçekleştirilen arama, enkaz temizleme, dalgıç/ROV ile acil yaşam destek paketi ulaştırma ve temel harici havalandırma eğitimleri görüntülendi.

15:38 MSB: Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 3 kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hudut Kartallarımızın Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığını bildirdi. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

15:24 Ağrı'da Hudut Hattında 20 Kilo Eroin ve 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'da hudut hattında yapılan arama taramalarda 20 kilo 524 gram eroin ile 3 kilo 579 gram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

15:23 Ağrı'da Hudut Hattında 20 Kilo Eroin ve 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'da hudut hattında yapılan arama taramalarda 20 kilo 524 gram eroin ile 3 kilo 579 gram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.

15:06 Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında tahıl koridoru anlaşması için görüşme yapacak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan görüşmelerde, tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması ve Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerin emniyetli bir şekilde ülkeye dönüşleri ele alınacak.

15:05 Tahıl koridoru anlaşması görüşmeleri İstanbul'da yapılacak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile tahıl koridoru anlaşması görüşmeleri yapılacak.

14:49 Türkiye'nin girişimleriyle 'tahıl koridoru' yeniden işler hale geldi MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Türkiye'nin girişimleri sonucu 'tahıl koridoru'nun yeniden işler hale geldiği açıklandı. Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı, Rusya'nın Karadeniz'deki tahıl koridoru anlaşmasını durdurduğunu ileri sürmüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığı ve 'tahıl koridoru'nun yeniden işler hale getirildiği bildirildi.

14:49 Milli Savunma Bakanlığı, Tahıl Anlaşması görüşmelerinin İstanbul'da yapılacağını açıkladı Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında gerçekleştirilecek çok taraflı görüşmeler, Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını da içerecek. Milli Savunma Bakanlığı, görüşmelerin 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

14:38 Türkiye'nin girişimleri sonucu tahıl koridoru yeniden işler hale geldi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna'nın tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durdurmasının ardından Türkiye'nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığını ve tahıl koridorunun yeniden işler hale getirildiğini açıkladı.

14:37 Tahıl koridoru yeniden aktif hale geliyor Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'da kalan tahılların sevk edilmesi için imzalanan anlaşma askıya alınmıştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin girişimleri sonucu 'tahıl koridoru'nun yeniden işler hale geldiğini açıkladı.

13:32 MSB, Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından nefes kesen görüntüleri paylaştı MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Karsta icra ettikleri Haydar Aliyev Tatbikatı-2023 Tatbikatının filmleri aratmayan heyecan dolu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

12:58 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingindeki olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği mitingindeki olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi ortaya çıktı. Uzman çavuş ifadesinde "Karşı taraftan bazı şahıslar zafer işareti yapınca sinirlendim, tepkimi sözlü olarak dile getirdim. Burası Erzurum, burada zafer işareti yapamazlar. 'PKK sloganı atamazsınız' şeklinde bağırdım. Elimdeki demir paraları fırlattım" dedi.

12:37 Ağrı sınır hattında 24 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı sınır hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 20524 gram eroin ve 3579 gram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

12:14 MSB, İmamoğlu'na taşlı saldırı olayına karışan askeri personelin sözleşmesini feshetti Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs'ta düzenlediği Erzurum mitingi sırasında yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in gözaltına alındığını ve yapılan idari tahkikat sonucunda sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

11:44 Piyade Uzman Çavuş'un sözleşmesi feshedildi Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum'da meydana gelen olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve sözleşmesi feshedilen Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş hakkında açıklama yaptı.

11:47 MSB, Erzurum'da yaşanan olaylara karışan Piyade Uzman Çavuş'un sözleşmesini feshetti Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Keleş hakkında daha önce başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti.

11:41 MSB: Erzurum'daki Olaylara Karışan Piyade Uzman Çavuş Gözaltına Alındı Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in Erzurum'da meydana gelen olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığını ve sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

11:38 MSB: P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı verildi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, MSB tarafından P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

11:37 Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli bir asker gözaltına alındı MSB tarafından yapılan açıklamada, 7 Mayıs'ta Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığı'nda görevli P.Uzm. Çvş. M. Akif Keleş'in gözaltına alındığı ve hakkında derhal idari tahkikat başlatıldığı belirtildi. Yapılan tahkikat sonucunda sözleşmesi feshedilen Uzman Çavuş hakkında detaylı bilgi verilmedi.

11:35 Erzurum'da İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıda ismi geçen uzman çavuş yakalandı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 15 kişi serbest kaldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş." ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu uzman çavuşun gözaltına alındığını açıkladı.

22:10 Türk Yıldızları, SoloTürk ve Kızılelma birlikte uçtu, bakanlık 360 derece görüntülerini paylaştı Teknofest'te Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma ile Solotürk ve Türk Yıldızları birlikte gösteri uçuşu gerçekleştirdi. O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Yıldızları, SOLOTÜRK ve Kızılelma'nın beraber uçuşunu 360 derece açıyla izlemek ister misiniz?" ifadelerine yer verdi.

22:03 MSB, Türk Yıldızları SOLOTÜRK ve Kızılelmanın beraber uçuşunu 360 derece çekimle paylaştı MSB, Türk Yıldızları SOLOTÜRK ve Kızılelmanın beraber uçuşunun 360 derece çekimle görüntülendiği videoyu paylaştı. Video, MSB'nin Twitter hesabından izlenebilir.