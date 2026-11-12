Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan 4 askerin isimleri açıklandı - Son Dakika
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Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan 4 askerin isimleri açıklandı

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Malatya\'daki helikopter kazasında şehit olan 4 askerin isimleri açıklandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin kimliklerini paylaştı. Bakan Yaşar Güler, şehit askerler için yayımladığı taziye mesajında, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" ifadelerine yer verdi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 askerin kimliklerini paylaştı. Bakan Yaşar Güler, şehit askerler için yayımladığı taziye mesajında, "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bugün meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan 4 askerin isimlerini ve fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın yayımladığı taziye mesajına göre kazada Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Üçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu.

BAKAN GÜLER'DEN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit askerlerin fotoğraflarının yer aldığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız, 12 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan 4 askerin isimleri açıklandı - Son Dakika
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